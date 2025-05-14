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Финансист раскрыла главные ошибки россиян при накоплении денег

Финансист Ермилова: хранение сбережений в наличных деньгах является ошибкой
Фото: iStock/iamnoonmai

Фото: iStock/iamnoonmai

Международный финансовый советник и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова назвала ключевые ошибки россиян при накоплении сбережений. Об этом сообщает агентство «Прайм».
По её словам, граждане часто хранят средства в наличной форме, не используют банковские вклады или инвестиции, а также откладывают деньги нерегулярно.

Эксперт подчеркнула, что отсутствие системности — главная проблема: многие начинают копить «рывками», не фиксируя конкретный процент дохода.

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Ермилова рекомендовала ежемесячно откладывать 10–20% заработка, создавая «подушку безопасности» в размере полугодового дохода. Для защиты от инфляции она советует размещать средства на депозитах или инвестировать в недвижимость, акции и драгметаллы.

Отдельное внимание уделено страхованию вкладов. Ермилова напомнила, что страхования в одном банке — не более 1,4 миллиона рублей, поэтому крупные накопления стоит распределять между несколькими финансовыми учреждениями. Это минимизирует риски.

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В Шатуре маленького велосипедиста отбили у напавшего алабая
12 мая 2025, 13:32

Фото: iStock / Mikheili Kochiashvili

В Подмосковье проводят проверку после нападения собаки на шестилетнего мальчика в муниципальном округе Шатура. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
«Инцидент произошёл вечером 9 мая на ул. Пионерская. Из-под забора частного дома выбежала собака породы алабай и набросилась на ребёнка, проезжавшего мимо на велосипеде. Собаку отогнали мама мальчика и подоспевшие прохожие. Благодаря их действиям пострадавшему удалось избежать серьёзных травм. Ему диагностированы ссадины плеча и головы, оказана необходимая медицинская помощь», – рассказали в прокуратуре Агентству городских новостей «Москва».
В ходе проверки Шатурская городская прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными.

В ситуации также разбирается Следственный комитет России. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

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Завершается приём заявок на конкурс российских брендов «Знай наших»
12 мая 2025, 12:08

Фото: istockphoto.com/Phimprapha Kitaiamphaisan

Приём заявок на третий сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших» завершится уже на этой неделе — 15 мая, к участию приглашаются малые и средние предприниматели, при этом обязательными условием является рост продаж и локализация бизнеса не менее 30%, сообщает пресс-служба организатора конкурса —Агентства стратегических инициатив (АСИ).
«Заявки на конкурс принимаются по пяти основным и шести специальным номинациям. В число основных номинаций входят следующие: «Продукты питания», «Высокие технологии», «Потребительские товары», «Информационные технологии» и «Креатив», — говорится в сообщении.
Шесть специальных номинаций составляют «Бренды малых городов», «Кавказские бренды», «Культурный код», «Бренды исторических регионов», «Комфортная жизнь для защитников Отечества» и «Молодёжные бренды».
Участники конкурса получат новые возможности и инструменты для развития.

Подробнее узнать о конкурсе и подать заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия.

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С утра на российском рынке акций наблюдается рост до 2900 пунктов
12 мая 2025, 07:45

Фото: iStock/tadamichi

На российском рынке акций с утра 12 мая наблюдается значительный рост на 2,13%, тем самым преодолев показатель в 2900 пунктов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
На момент 7:01 по московскому времени рост составлял 2,13%, до 2 911,58 пункта. Впервые со 2 мая показатель в 2900 пунктов был преодолен.

Основная сессия торгов на рынке акций проходит с с 9:50 до 18:50. В этот период определяется основное значение индекса Мосбиржи iMOEX. Для информационных целей индекс рассчитывается и с 7:00 до 23:50 с пометкой iMOEX2.

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Цена за один биткоин превысила 105 тысяч долларов впервые с января
12 мая 2025, 05:44

Фото: iStock/SKapl

Впервые с 31 января цена за один биткоин превысила 105 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные на платформе Binance.
На момент 04:05 по московскому времени оидн биткоин можно было приобрести за 105,032. Рост стоимости составил 0,34%.

При этом уже к 04:19 цена уменьшилась до 104,495. Снижение относительно вышеуказанного значения составило 0,61%.

Стоит отметить, что в последний раз цена биткоина превышала показатель в 100 тысяч долларов 8 мая этого года. Как пишет ТАСС, эксперты прогнозируют увеличение стоимости криптовалюты до 300 тысяч в текущей фазе роста.

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Умер экс-глава ЦБ РФ
Экс-глава ЦБ РФ Виктор Геращенко скончался на 88-м году жизни
11 мая 2025, 20:59

Виктор Геращенко (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

На 88-м году жизни скончался бывший глава Банка России Виктор Геращенко. Об этом сообщила в соцсетях политик Оксана Дмитриева.
«Скончался Виктор Владимирович Геращенко. Великий финансист, лучший из тех, кого я встречала и была знакома. Он никогда не верил и не следовал тем догмам и мифам, которые нам навязывали в 90-е годы», — сказано в публикации.

Депутат Госдумы добавила, что у экс-руководителя финансового регулятора были опыт, интуиция и талант, позволявшие ему принимать самостоятельные и правильные решения.

Ранее стало известно о смерти народного артиста России Юрия Слесарева. Знаменитого пианиста не стало на 78-м году жизни.

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