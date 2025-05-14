Финансист раскрыла главные ошибки россиян при накоплении денег

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Международный финансовый советник и доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова назвала ключевые ошибки россиян при накоплении сбережений. Об этом сообщает агентство «Прайм».
По её словам, граждане часто хранят средства в наличной форме, не используют банковские вклады или инвестиции, а также откладывают деньги нерегулярно.
Эксперт подчеркнула, что отсутствие системности — главная проблема: многие начинают копить «рывками», не фиксируя конкретный процент дохода.
Ермилова рекомендовала ежемесячно откладывать 10–20% заработка, создавая «подушку безопасности» в размере полугодового дохода. Для защиты от инфляции она советует размещать средства на депозитах или инвестировать в недвижимость, акции и драгметаллы.
Отдельное внимание уделено страхованию вкладов. Ермилова напомнила, что страхования в одном банке — не более 1,4 миллиона рублей, поэтому крупные накопления стоит распределять между несколькими финансовыми учреждениями. Это минимизирует риски.
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Эксперт подчеркнула, что отсутствие системности — главная проблема: многие начинают копить «рывками», не фиксируя конкретный процент дохода.
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Ермилова рекомендовала ежемесячно откладывать 10–20% заработка, создавая «подушку безопасности» в размере полугодового дохода. Для защиты от инфляции она советует размещать средства на депозитах или инвестировать в недвижимость, акции и драгметаллы.
Отдельное внимание уделено страхованию вкладов. Ермилова напомнила, что страхования в одном банке — не более 1,4 миллиона рублей, поэтому крупные накопления стоит распределять между несколькими финансовыми учреждениями. Это минимизирует риски.
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Мария Моисеева