Индекс Мосбиржи рухнул после объявления состава делегации России для переговоров с Украиной

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Российский фондовый рынок начал снижение после публикации состава делегации для переговоров с Украиной в Турции. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи, опубликованные на официальном сайте площадки.
К 23:17 по московскому времени рублёвый индекс Мосбиржи (с кодом IMOEX2) упал на 1,93%, достигнув отметки 2 878,77 пунктов. Ранее в течение торгов падение составляло около 0,7%. По состоянию на 23:46 мск падение усилилось — оно составило минус 2,16% к закрытию предыдущего дня (2863,52 пункта).
Ранее рынок демонстрировал рост на фоне заявления президента Владимира Путина о перемирии, приуроченном к 80-летию Победы. Тогда индекс поднимался почти на 1%.
14 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил состав делегации и группу экспертов для переговоров с Украиной в Стамбуле.
В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян уже оценила состав делегации.
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Ранее рынок демонстрировал рост на фоне заявления президента Владимира Путина о перемирии, приуроченном к 80-летию Победы. Тогда индекс поднимался почти на 1%.
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14 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил состав делегации и группу экспертов для переговоров с Украиной в Стамбуле.
В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян уже оценила состав делегации.
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Мария Моисеева