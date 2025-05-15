Аналитик объяснил, как подготовить финансовую подушку к пенсии

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Чтобы на пенсии иметь доход, необходимо регулярно откладывать деньги в период трудового возраста. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
«Для формирования дополнительной пенсии важно сочетать дисциплину, диверсификацию и стратегический подход. Большая часть людей, по моим наблюдениям, готова тратить, но не сберегать средства», — приводит RT слова Антонова.
По его словам, необходимо откладывать всего 20—30% ежемесячного дохода и пользоваться финансовыми инструментами, которые обгоняют инфляцию. В этом случае накопленный капитал через некоторое время можно будет, например, потратить на покупку квартиры или вложиться в фонд недвижимости.
Кроме того, Минтруд сообщил, что в 2026 году самозанятые получат возможность оформлять больничный и получать выплаты по временной нетрудоспособности. Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Дарья Некипелова пояснила, насколько это будет результативно.
«Нужно обратиться к психоэмоциональному портрету самозанятого человека — это человек, который находится на начальной ступени предпринимательской деятельности, он привык брать всю ответственность за себя в свои руки, мало надеясь на государство во многих вопросах», — отметила Некипелова в беседе с Общественной Службой Новостей.
Она считает, что самозанятым необходимо предложить выгодные условия, чтобы люди начали принимать участие в этой программе.
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