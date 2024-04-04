«Жить будем справедливее, но ненамного»: экономист Кричевский – о налоговой реформе

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Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал налоговую реформу в России. По его словам, она, в первую очередь, должна поспособствовать сокращению неравенства между разными слоями населения.
Никакой налоговой реформы в России не будет, заявил в беседе с «Радио 1» экономист Никита Кричевский.
Неравенство в экономике заключается в том, что доходы людей разных профессий не сопоставимы. При этом любые специальности нужны обществу. Налоговая система должна убирать этот перекос в одну из сторон.
Ожидаемые изменения не исправят эту ситуацию. Простые россияне будут работать также и платить прежний процент налогов. При этом люди, зарабатывающие выше среднего, будут вынуждены делиться своими доходами.
При этом, ожидаемые изменения нельзя назвать полноценной налоговой реформой, поскольку новые налоги вводить не предполагается, также как и убирать уже имеющиеся.
Также специалист перечислил те аспекты, которые налоговые изменения не затронут. Так, ничего не изменится в области передаваемого по наследству имущества, в системе вкладов, не будет введено семейное налогообложение.
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Неравенство в экономике заключается в том, что доходы людей разных профессий не сопоставимы. При этом любые специальности нужны обществу. Налоговая система должна убирать этот перекос в одну из сторон.
При этом, ожидаемые изменения нельзя назвать полноценной налоговой реформой, поскольку новые налоги вводить не предполагается, также как и убирать уже имеющиеся.
«90% населения изменения налоговых ставок вообще никак не затронут. Какой-то процент граждан будет платить больше, причём сильно больше. Ещё часть населения будет платить меньше, или вообще не будет платить», – подчеркнул экономист.Единственное, что, по мнению Кричевского, появится у россиян – это моральное удовлетворение от того, что богатые люди станут платить больше, то есть будет некое ощущение справедливости.
Также специалист перечислил те аспекты, которые налоговые изменения не затронут. Так, ничего не изменится в области передаваемого по наследству имущества, в системе вкладов, не будет введено семейное налогообложение.
«Если бы вот здесь были внесены изменения, можно было бы говорить о полноценной реформе. Но есть будут только точечные решения, то жить мы будем справедливее, но ненамного», – заключил экономист.Читайте также:
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Анастасия Чинкова