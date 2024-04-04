«Клоуны»: Американский экономист об инициаторах изъятия российских активов

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Американский экономист Джеффри Сакс в интервью изданию The Hill назвал тех, кто инициировал арест замороженных российских активов, клоунами и заявил, что политики не могли предвидеть последствий такого решения.
«Эти люди не думают и на день вперед, попросту импровизируют. Эти люди ведут себя как клоуны», – отметил эксперт.
По словам Сакса, в настоящее время не существует правовой основы для ареста активов, и это решение окажет огромное влияние на мировую финансовую систему.
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Александр Климов