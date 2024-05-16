Экономист Зельцер раскрыл курс доллара на следующей неделе

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Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер заявил, что на следующей неделе курс доллара будет варьироваться около 90 рублей.
«Актуальные факторы крепости нацвалюты на месте. На фоне жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ, что сдерживает спрос на иностранную валюту под импорт, и нормативов возврата выручки российских экспортеров, что увеличивают общее предложение валюты на рынке, говорить о девальвации рубля странно», — добавил в беседе с Газета.ру Зельцер.
Ранее аналитики составили прогноз, согласно которому к концу осени курс доллара будет колебаться в диапазоне 91-95 рублей. Так, ужесточение санкций или другие геополитические риски могут спровоцировать ослабление рубля, а положительное влияние на российскую валюту окажут рост цен на нефть, продление обязательств экспортеров по продаже валюты и ужесточение политики Центробанка.
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