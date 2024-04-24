«Долги на сто лет вперёд»: в Госдуме рассказали о плате Украины за «щедрость» США

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Украина заплатит непомерную цену за военную помощь США, поскольку она фактически увязла в долгах на сто лет вперёд. Об этом сообщил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.
Сегодня стало известно, что президент США Джо Байден подписал закон о выделении помощи Украине и другим союзникам. Вашингтон в ближайшие часы начнёт поставлять новые партии вооружения для ВСУ. В частности, будут отправлены снаряды для ПВО, артиллерия, бронетехника и ракетные системы.
Белик подчеркнул, что Запад никогда не помогает безвозмездно, поскольку в любом случае придерживаются собственных интересов. Поэтому теперь Украина погрязла в долгах. А поскольку у неё вряд ли в ближайшие годы будут деньги, расплачиваться придётся предприятиями, плодородными землями, полезными ископаемыми. Депутат даже предположил, что украинская земля может стать захоронением токсичных и радиоактивных отходов.
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Анастасия Чинкова