«Проседание и замедление»: Автоэксперт рассказал, как изменятся цены на авто в России

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Эксперты ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предупредили о возможном падении авторынка в России в 2024 году, сообщает «Газета.Ru».
Главный редактор автомобильного журнала «ЗА РУЛЕМ» Максим Кадаков в беседе с «Радио 1» сообщил, что как такового падения не будет, однако ожидается проседание и замедление.
Он добавил, что повышение ключевой ставки тоже сыграет свою роль на авторынке.
По его словам, если 26 июля повысят ключевую ставку, то август будет не очень плодотворным для авторынка, но в сентябре и октябре продажи все равно поднимутся.
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«С 1 октября поднимут утилизационный сбор, что приведет к подорожанию автомобилей, соответственно, к проседанию и замедлению продаж, но это не падение. Сейчас наоборот в ожидании сбора будет рост продаж относительно августа и июля. В целом рост продаж замедляется, это правда, но именно взрывной рост», — сказал эксперт.
Он добавил, что повышение ключевой ставки тоже сыграет свою роль на авторынке.
«Возможно, будут меньше покупать автомобили, потому что много продаж на заемные деньги, которые будут дороже. Но сейчас много кредитов выдается на 7 лет, и человеку по большому счету, образно выражаясь, все равно, сколько платить в течение семи лет. Люди как-то на это идут. Ключевая ставка кого-то остановит от покупки авто, но это не значит, что рынок обвалится», — поделился собеседник.
По его словам, если 26 июля повысят ключевую ставку, то август будет не очень плодотворным для авторынка, но в сентябре и октябре продажи все равно поднимутся.
«В целом по рынку, я думаю, мы выйдем на объем 1 миллион 300 авто в год, а это больше, чем в прошлом году», — заключил Максим Кадаков.
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Анастасия Бондарева