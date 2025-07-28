Экономисты прогнозируют снижение ключевой ставки до 14-16% к концу 2025 года
После решения Банка России снизить ключевую ставку на 200 б.п. до 18%, большинство экономистов прогнозируют ее снижение до 14-16% к декабрю 2025 года на фоне замедления инфляции и сбалансированного роста экономики.
Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ставки, отметив более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления и замедление внутреннего спроса. Регулятор сохранит жесткость денежно-кредитной политики для достижения целевого показателя инфляции в 4% к 2026 году. По оценкам аналитиков, к концу года ставка может опуститься до 14–16%: Ольга Беленькая («Финам») ожидает диапазон 14–18%, Павел Рябов (Spydell Finance) прогнозирует 14% к 19 декабря, а Михаил Васильев (Совкомбанк) предполагает снижение до 16–17% уже в сентябре с последующим сокращением до 14%.
Параллельно ЦБ понизил прогноз инфляции на 2025 год до 6–7% (с предыдущих 7–8%), ссылаясь на эффекты укрепления рубля, которые уже проявились в замедлении роста цен на непродовольственные товары. Несмотря на позитивные тенденции, регулятор предупреждает о преобладании проинфляционных рисков, включая отклонение экономики от сбалансированного роста, высокие инфляционные ожидания и геополитическую неопределенность. Прогноз по ВВП сохранен на уровне роста 1–2%, что подтверждается данными Росстата о замедлении роста промпроизводства до 1,4% в первом полугодии.
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