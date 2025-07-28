Экономисты прогнозируют снижение ключевой ставки до 14-16% к концу 2025 года

28 июля 2025, 02:48

ЦБ РФ снизил ставку до 18%, эксперты ожидают дальнейшего смягчения денежной политики

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После решения Банка России снизить ключевую ставку на 200 б.п. до 18%, большинство экономистов прогнозируют ее снижение до 14-16% к декабрю 2025 года на фоне замедления инфляции и сбалансированного роста экономики.