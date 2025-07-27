Трамп и ЕС подписали сделку на $1,35 трлн по энергоресурсам и инвестициям

27 июля 2025, 23:54

Трамп заявил о соглашении ЕС с США по тарифам и закупкам военной техники

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении «выгодной» торговой сделки с Евросоюзом, включающей закупку ЕС американских энергоресурсов на $750 млрд, инвестиции в экономику США на $600 млрд и согласование единого автотарифа в 15%.





Президент США Дональд Трамп и генсек Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение после переговоров в Шотландии.

«Мы достигли соглашения. Это выгодное соглашение для всех», — заявил Трамп в эфире YouTube-канала Белого дома.