Трамп и ЕС подписали сделку на $1,35 трлн по энергоресурсам и инвестициям
Трамп заявил о соглашении ЕС с США по тарифам и закупкам военной техники
Президент США Дональд Трамп объявил о заключении «выгодной» торговой сделки с Евросоюзом, включающей закупку ЕС американских энергоресурсов на $750 млрд, инвестиции в экономику США на $600 млрд и согласование единого автотарифа в 15%.
Президент США Дональд Трамп и генсек Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение после переговоров в Шотландии.
«Мы достигли соглашения. Это выгодное соглашение для всех», — заявил Трамп в эфире YouTube-канала Белого дома.Согласно договоренностям, страны ЕС закупят американские энергоресурсы на сумму $750 млрд и направят $600 млрд инвестиций в экономику США. Трамп добавил, что Евросоюз в ближайшее время приобретет у США «огромное количество военной техники», однако точный объем контракта не раскрыл.
Ключевым пунктом сделки стало согласование единого тарифа на автомобили в размере 15%. Генсек Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что все страны союза откроют рынки для американских товаров, что, по ее мнению, обеспечит стабильность экономическим отношениям.