Экс-министр здравоохранения Дагестана Беляева арестована по делу о крупном мошенничестве

Суд отправил Беляеву в СИЗО на два месяца по подозрению в хищении средств
Татьяна Беляева (Фото: пресс-служба Минздрава Дагестана)

Бывший министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева была задержана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.



По предварительной версии следствия, она вместе с группой лиц заключала фиктивные договоры на оказание услуг, присваивая деньги.

Сегодня суд постановил арестовать Беляеву на два месяца в следственном изоляторе. Экс-министр была освобождена от должности в августе 2024 года.

Пресс-служба судов Дагестана подтвердила, что Беляева официально арестована и находится под следствием по делу о крупном мошенничестве.

Софья Метелева

