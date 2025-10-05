Экс-министр здравоохранения Дагестана Беляева арестована по делу о крупном мошенничестве
Суд отправил Беляеву в СИЗО на два месяца по подозрению в хищении средств
Бывший министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева была задержана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительной версии следствия, она вместе с группой лиц заключала фиктивные договоры на оказание услуг, присваивая деньги.
Сегодня суд постановил арестовать Беляеву на два месяца в следственном изоляторе. Экс-министр была освобождена от должности в августе 2024 года.
Пресс-служба судов Дагестана подтвердила, что Беляева официально арестована и находится под следствием по делу о крупном мошенничестве.
