Экс-министр здравоохранения Дагестана Беляева арестована по делу о крупном мошенничестве

05 октября 2025, 20:58

Суд отправил Беляеву в СИЗО на два месяца по подозрению в хищении средств

Татьяна Беляева (Фото: пресс-служба Минздрава Дагестана)

Бывший министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева была задержана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.