Трамп матом убедил Нетаньяху пойти на сделку с ХАМАС

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Сергей Булкин)

Президент США Дональд Трамп якобы использовал нецензурную лексику, чтобы ответить на скептическое замечание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно сделки с ХАМАС.



Источники Axios утверждают, что Трамп отреагировал на слова Нетаньяху о том, что согласие ХАМАС на условия США «ничего не значит».

По данным издания, во время разговора американский лидер призвал израильского премьера «принять победу» и действовать решительно.

По мнению источников, это отражает настойчивость Трампа в попытках продвинуть урегулирование палестино-израильского конфликта.

Софья Метелева

