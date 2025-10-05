Трамп матом убедил Нетаньяху пойти на сделку с ХАМАС
Трамп матом настоял на соглашении Израиля с ХАМАС
Президент США Дональд Трамп якобы использовал нецензурную лексику, чтобы ответить на скептическое замечание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно сделки с ХАМАС.
Источники Axios утверждают, что Трамп отреагировал на слова Нетаньяху о том, что согласие ХАМАС на условия США «ничего не значит».
По данным издания, во время разговора американский лидер призвал израильского премьера «принять победу» и действовать решительно.
По мнению источников, это отражает настойчивость Трампа в попытках продвинуть урегулирование палестино-израильского конфликта.
Читайте также: