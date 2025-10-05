В МИД РФ опровергли новый дипфейк с Марией Захаровой
Министерство иностранных дел России опубликовало в Telegram опровержение относительно дипфейка с интервью официального представителя МИД Марии Захаровой для радио Sputnik.
По данным ведомства, на видео был наложен искусственно сгенерированный аудиотрек, приписывающий Захаровой высказывания о ситуации на Украине и ходе СВО.
На самом деле в оригинальном интервью представитель МИД обсуждала ситуацию вокруг выборов в Молдавии, а любые утверждения о комментариях по Украине не соответствуют действительности.
В министерстве также призвали пользователей соцсетей тщательно проверять информацию и ориентироваться на официальные источники, чтобы не распространять фейки.
