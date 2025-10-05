В МИД РФ опровергли новый дипфейк с Марией Захаровой

05 октября 2025, 20:40

В МИД РФ предупредили о фейковом видео с высказываниями Захаровой об Украине

Мария Захарова (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Министерство иностранных дел России опубликовало в Telegram опровержение относительно дипфейка с интервью официального представителя МИД Марии Захаровой для радио Sputnik.