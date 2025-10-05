Россиянин в Паттайе вызвал полицию из-за завышенного счёта в ресторане

05 октября 2025, 20:03

Турист оспорил счёт на 10 тысяч рублей в кафе Паттайи и добился скидки

Фото: Istock / Arkadij Schell

В Паттайе россиянин оказался в курьёзной ситуации: после ужина в местном ресторане ему выставили счёт на 3840 бат (примерно 10 тысяч рублей), что показалось туристу слишком дорого. Об этом сообщает SHOT.