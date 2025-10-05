Россиянин в Паттайе вызвал полицию из-за завышенного счёта в ресторане
Турист оспорил счёт на 10 тысяч рублей в кафе Паттайи и добился скидки
В Паттайе россиянин оказался в курьёзной ситуации: после ужина в местном ресторане ему выставили счёт на 3840 бат (примерно 10 тысяч рублей), что показалось туристу слишком дорого. Об этом сообщает SHOT.
Мужчина посчитал, что цены завышены, и отказался платить, вызвав полицию для разбирательства.
После вмешательства правоохранителей туристу всё же пришлось рассчитаться, но уже по гораздо меньшей сумме — 1500 бат (около 3800 рублей).
Инцидент привлёк внимание отдыхающих, которые обсуждали, насколько корректно в Паттайе могут завышать цены для туристов.
