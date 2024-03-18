Экс-зампред ЦБ Дубинин спрогнозировал сохранение ключевой ставки в России

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov
«Есть очень противоречивые сигналы о том, что происходит с инфляцией. И если смотреть по месяцу, то было ускорение инфляции в феврале, ну а потом вроде бы замедление. Мне кажется, что сейчас нецелесообразно менять ставку», — прокомментировал ситуацию в беседе с Газета.ру Дубинин.
Ранее сообщалось о том, что Банк России намерен обсудить с правительством меры против применения рискованных схем при льготной ипотеке. В частности, сотрудники Центробанка рассказали о новой методе с применением аккредитивов. Кроме того, намеревался обсудить с Кабинетом министров РФ введение мер, которые не допустят применения мошеннических схем и защитят граждан от связанных с ними рисков.
Читайте также:
Центробанк поддержал запуск жилищных вкладов в России
Центробанк рассказал о новой рискованной схеме на рынке строящегося жилья
Центробанк РФ отозвал лицензию у банка «Гефест»