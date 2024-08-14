Озвучено условие, при котором доллар может вернуться к 120 рублям

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Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин предположил, что доллар может достичь 120 рублей при падении стоимости нефти.
«Если котировки нефти марки Brent уйдут ниже $70 и надолго там закрепятся, то доллар через относительно короткое время способен вернуться к 120 рублям или даже выше», — заявил в беседе с NEWS.ru Бабин.
Он также выразил уверенность в том, что в ближайшее время рубль будет продолжать ослабевать. Однако, добавил эксперт, процесс этот будет небыстрым.
Ранее аналитик Руслан Дында заявил, что вероятность снижения доллара до 60 рублей крайне мала. Согласно его прогнозу, до конца этого года доллар будет держаться на уровне 87-92 рубля.
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