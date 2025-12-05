Российские золотые резервы впервые в современной истории превысили $300 млрд
Согласно данным Центрального банка (ЦБ) России, опубликованным 5 декабря, по итогам ноября стоимость золотого запаса России превысила рекордные $300 млрд.
Доля золота в международных резервах достигла 42,3%, что является максимальным значением с зимы 1995 года, сообщает «РИА Новости».
Объем золотых активов увеличился на 3,6% за осень, достигнув $310,7 млрд, и обновляет рекорды уже четвертый месяц подряд. В целом международные резервы России также возросли за месяц и на утро 1 декабря составили $734,6 млрд.
