Путин: с 2026 года в России появится семейная налоговая выплата

11 декабря 2025, 15:19

С 2026 года в России планируется введение новой семейной налоговой выплаты, направленной на поддержку семей с двумя и более детьми. Об этом 11 декабря сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.