Путин: с 2026 года в России появится семейная налоговая выплата
С 2026 года в России планируется введение новой семейной налоговой выплаты, направленной на поддержку семей с двумя и более детьми. Об этом 11 декабря сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
По словам главы государства, воспользоваться такой выплатой смогут те семьи, чей среднедушевой доход за предыдущий год оказался ниже 1,5-кратного регионального прожиточного минимума.
Таким образом каждый работающий родитель сможет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для расчета будет использоваться ставка в шесть процентов, и сумму, превышающую этот уровень, вернут семье.
Путин подчеркнул, что новая мера не заменит уже существующие льготы и пособия, а станет их дополнением. Все действующие формы поддержки сохранят в полном объеме.
Кроме того, президент отметил, что процесс получения семейной налоговой выплаты должен быть максимально простым и удобным для граждан.
