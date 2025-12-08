В Госдуме рассказали о новых правилах предоставления семейной ипотеки
С 1 февраля 2026 года в России начнут по-новому выдавать семейную ипотеку. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, пишет РИА Новости.
С этого момента каждая семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Ранее оба супруга могли взять отдельные льготные кредиты, но теперь это стало невозможно — они могут получить семейную ипотеку только совместно и единожды, отметил Якубовский.
При этом основные параметры программы, такие как размер первоначального взноса, процентная ставка и максимальные суммы кредита, останутся прежними. По словам депутата, такие изменения сделают программу более справедливой и целенаправленной.
