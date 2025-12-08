В Госдуме рассказали о новых правилах предоставления семейной ипотеки

08 декабря 2025, 09:33

Депутат Якубовский: С 1 февраля в России изменятся правила семейной ипотеки

Фото: iStock/marchmeena29

С 1 февраля 2026 года в России начнут по-новому выдавать семейную ипотеку. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, пишет РИА Новости.