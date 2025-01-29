Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Эксперт Беляев: при жесткой политике ЦБ экономика РФ будет пребывать в депрессии

Эксперт Беляев: при жесткой политике ЦБ экономика РФ будет пребывать в депрессии

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Согласно прогнозам Центробанка и Минпромторга, темпы экономического роста на 2025 год ожидаются в районе 1,5-2%, что говорит о депрессии в экономике. Об этом заявил член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его мнению, рубль в таких условиях будет медленно стремиться к снижению курса и девальвации.
«Пока действует жесткая денежно-кредитная политика Центрального Банка, ничего хорошего в экономике России происходить не будет. Ссылки на 2024 год совершенно неуместны, потому что позитивным показателям экономики мы были обязаны бюджетным вливаниям в военно-промышленный комплекс и льготному кредитованию, которое тоже идет за счет бюджета. На 2025 год такой поддержки уже нет, она исчерпана», — поделился экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом в сфере недвижимости российский рынок демонстрирует традиционное охлаждение, заявил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. В разговоре с «Известиями» специалист пояснил, что наиболее вероятный и закономерный сценарий в ближайшие месяцы — это стагнация цен или небольшой рост в пределах 1% в месяц.


«Сейчас наиболее вероятный сценарий — это возвращение спроса к показателям осени – начала зимы 2024 года, а также стагнация цен на первичном рынке жилья. Изменения в подходах застройщиков к ценообразованию дают основания говорить о том, что динамика медианных цен будет разнонаправленной в российских миллионниках», — отметил Белокуров.
Читайте также:

Стало известно, на сколько подорожает шоколад в 2025 году

Доля ипотеки при продаже квартир в Москве упала вдвое в декабре

Средний размер потребительских кредитов в России упал до 140 тысяч рублей
#изменения
#рынок
#политика
#комплекс
#яндекс
#рост
#сценарий
#счёт
В Ленинском округе произвели первые полтонны дефицитного сливочного масла
28 января 2025, 23:04

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.

Группа компаний «Рота-Агро» запустила на заводе премиальных сыров в Ленинском городском округе производство сливочного масла. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В цехе завершили монтаж оборудования и запустили линию в тестовом режиме.
«Молоко с наших ферм имеет высокую жирность – от 3,9 до 4,2%. В процессе нормализации мы получаем большой объём сливок. Поэтому было решено запустить производство одного из самых востребованных и дефицитных на потребительском рынке продуктов – качественного натурального сливочного масла жирностью 82,5%», – поделилась планами гендиректор агрохолдинга «Рота-Агро» Заира Мамаева.
Первые полтонны готовой продукции уже произведены и скоро поступят в продажу. На первом этапе сливочное масло будут поставлять на предприятия HoReCa брикетами по 10 кг. Со временем планируется фасовка по 180-200 г и выход в розницу.

Завод сыров ГК «Рота-Агро» открылся в прошлом году в индустриальном парке «Горки-1» и стал одним из крупнейших инвестпроектов округа по итогам 2024-го. Инвестиции составил 1,5 млрд рублей. На предприятии производят около 12 тонн сыра в сутки, а мощность переработки молока – до 120 тонн ежесуточно.

Читайте также:

В Рузе уже в I квартале этого года заработает современный контейнерный терминал

В индустриальных парках и ОЭЗ Подмосковья за год реализовали 50 инвестпроектов

Китайский инвестор будет выпускать электроприводы в индустриальном парке «Есипово»
#экономика
#инвестиции
#подмосковье
#московская область
#экономика и инвестиции в подмосковье
#ленинский городской округ
#производство
#завод
#масло
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы три условия для получения минимальной страховой пенсии
Аналитик Беляев назвал три условия для получения минимальной страховой пенсии
28 января 2025, 21:47

Фото: iStock/sshurkin_son

Для получения минимальной страховой пенсии в России должны быть соблюдены три условия: трудовой стаж не менее 15 лет, не менее 30 пенсионных баллов и достижение пенсионного возраста. Об этом сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он также рассказал, как действовать в тех случаях, когда не хватает баллов для получения пенсии.
«Для этого необходимо внести в Пенсионный фонд РФ определенную сумму, которая позволит добрать нужное количество баллов. При этом сделать это может как сам человек, который собирается получать страховую пенсию, так и его родственники. Однако больше трех баллов в год купить не получится», — приводит «Вечерняя Москва» слова аналитика.
Тем временем юрист Илья Русяев раскрыл, как получить срочную пенсионную выплату в обход стандартного периода в 270 месяцев. В беседе с RT эксперт пояснил, что при накопленной сумме в 600 тысяч рублей и стандартном периоде в 22 года ежемесячная выплата составит 2222 рубля. Снизить этот срок можно через Соцфонд, НПФ или через «Госуслуги».
«Срочная пенсионная выплата позволяет получать накопления в течение выбранного срока, при этом период не может быть меньше 10 лет, то есть 120 месяцев. Например, если гражданин решает установить срок выплат на 10 лет, сумма накоплений в 600 тыс. рублей распределится на этот период, и ежемесячная выплата составит 5 тыс. рублей», — отметил юрист.
Читайте также:

Вторая индексация: новые размеры пенсий и пособий с 1 февраля 2025 года, что нужно знать

Россиянам напомнили, что пенсия некоторых пенсионеров вырастет в феврале

В России поддержали инициативу поднять декретные пособия студенткам в 10 раз
#москва
#эксперт
#юрист
#госуслуги
#человек
#фонд
#пенсионный фонд
#пенсия
#пособия
#накопления
#индексация
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Рузе уже в I квартале этого года заработает современный контейнерный терминал
28 января 2025, 21:35

Фото: пресс-служба компании «ЭПОХА»

Компания «ЭПОХА» намерена модернизировать контейнерный терминал в Рузе. Объём инвестиций в проект превысят 700 млн рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В начале прошлого года компания приобрела в Рузе участок, где раньше работало горнодобывающее предприятие. За год удалось восстановить железную дорогу и тепловоз, построить бетонные площадки для обработки контейнеров, отремонтировать помещения и уложить асфальт. Компания также заключила договор на эксплуатацию железной дороги, получила разрешение на обработку контейнеров, закупила технику и оборудование», – рассказали в министерстве.
Ожидается, что терминал заработает уже в I квартале текущего года. Также в этом году планируется увеличить площадь и приобрести дополнительное погрузочно-разгрузочное оборудование. К 2026-му расчётная пропускная способность терминала составит 120 вагонов в сутки. К этому времени компания планирует создать около 100 рабочих мест.

Инвестор планирует сотрудничать с российской группой компаний в сфере железнодорожного транспорта и логистики, чтобы вскоре охватить всю территорию России, а в перспективе выйти на международный рынок.

Читайте также:

В индустриальных парках и ОЭЗ Подмосковья за год реализовали 50 инвестпроектов

Китайский инвестор будет выпускать электроприводы в индустриальном парке «Есипово»

В Московской области удвоили объём поддержки учёных
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#контейнеры
#руза
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В индустриальных парках и ОЭЗ Подмосковья за год реализовали 50 инвестпроектов
28 января 2025, 21:16

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

С начала прошлого года на подмосковных инфраструктурных площадках удалось реализовать 50 инвестиционных проектов. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 2024 году на территории особых экономических зон Московской области реализовали девять инвестиционных проектов с суммарным объёмом инвестиций 15,5 млрд рублей. На новых предприятиях создали свыше 1,2 тыс. рабочих мест. В индустриальных парках региона с начала прошлого года запустили 41 новое предприятие, где создали более 1 тыс. рабочих мест. Инвестиции в эти проекты составили 12,1 млрд рублей», – рассказала Зиновьева.
Как напомнили в подмосковном Мининвесте, всего в регионе работают пять особых экономических зон и 72 индустриальных парка. Подобрать землю или помещение на одной из этих территорий под инвестпроект можно на Инвестиционной карте Московской области.

Сейчас на ней представлено более 600 земельных участков и помещений в индустриальных парках и ОЭЗ.

Читайте также:

Китайский инвестор будет выпускать электроприводы в индустриальном парке «Есипово»

В Московской области удвоили объём поддержки учёных

Землю без торгов в Подмосковье в прошлом году получили 24 инвестпроекта
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#оэз
#индустриальный парк
#инвесторы
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, на сколько подорожает шоколад в 2025 году
Экономист Балынин: шоколад из какао-бобов подорожает на 25% в 2025 году
28 января 2025, 17:24

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Шоколад из какао-бобов в России подорожает на 15-25% в 2025 году. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Согласно его прогнозу, также возможно ухудшение качества продукции для сокращения издержек.
«Причины крайне объективные: в самую первую очередь связаны с увеличением затрат на сырье для шоколада. Это мировая тенденция, цены на какао-бобы растут. Причина — неурожай какао-бобов в странах Западной Африки, являющихся ключевыми поставщиками какао-бобов по всему миру», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время главный аналитик Neomarkets Олег Калманович заявил, что в России в этом году также подорожает и кофе. В разговоре с RT специалист отметил, что он вырастет в цене не более чем на 25%, если не будет нового обвала рубля. Если же российская национальная валюта снова подешевеет, то, по ​его мнению, кофе станет дороже на 30-35%, однако такой вариант ​является маловероятным.
«Скорее всего, первый сценарий не самого большого роста цен более вероятен, чем второй. В кофейнях рост цен на кофе может относительно сдерживать высокая конкуренция и ожидаемое замедление роста потребительского спроса», — спрогнозировал Калманович.
Читайте также:

Доля ипотеки при продаже квартир в Москве упала вдвое в декабре

Средний размер потребительских кредитов в России упал до 140 тысяч рублей

Названы города, лидирующие по продаже новых машин в кредит
#эксперт
#цены
#кофе
#кредит
#рост
#сценарий
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Доля ипотеки при продаже квартир в Москве упала вдвое в декабре
28 января 2025, 16:54

Фото: iStock/Prostock-Studio

В декабре 2024 года доля сделок с использованием ипотеки при продаже квартир в Москве сократилась вдвое в сравнении с показателями того же месяца 2023 года. К соответствующим выводам пришли аналитики VSN Group. Такие показатели, как отмечается, связаны с отменой льготной ипотеки летом 2024 года.
«Существенно изменилась доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках сегментов «комфорт» и «бизнес» — относительно ноября 2024 года она сократилась на 8%, а по сравнению с декабрем 2023 года — на рекордные 47%, составив 37% в общей структуре сделок», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
Вместе с тем директор по маркетингу Нацбюро кредитных историй Алексей Волков напомнил, что в 2025 году будет продлена программа семейной ипотеки, но, чтобы сохранить баланс выдачи, будут скорректированы ее лимиты. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт назвал эту программу основным драйвером на рынке ипотеки на данный момент.
«Стоит отметить, что в 2025 году реализация и финансирование ряда льготных программ будет продолжено. Однако пока сложно сказать, какую стратегию выберут банки – замедлять выдачу кредитов или, наоборот, пытаться потратить лимиты максимально быстро. Одно можно сказать определенно – из-за высоких рыночных ставок спрос на ипотеку будет формироваться почти исключительно в секторе льготных программ», — подчеркнул Волков.
Читайте также:

Средний размер потребительских кредитов в России упал до 140 тысяч рублей

Риелтор раскрыл, сколько сделок заключается по рыночной ипотеке

Россиянам объяснили, почему лучше направить накопления на вкладах на ипотеку
#эксперт
#бизнес
#банки
#финансирование
#комфорт
#программа
#спрос
#накопления
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Китайский инвестор будет выпускать электроприводы в индустриальном парке «Есипово»
28 января 2025, 14:55

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Китайский инвестор будет выпускать приводы в индустриальном парке «Есипово» Китайская компания TORKLINK CONTROLS запустит площадку в индустриальном парке «Есипово». Для размещения производственных мощностей выбран цифровой промышленный коворкинг в формате Light Industrial, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в проект превысит 100 млн рублей. На новом предприятии в Солнечногорске компания запустит сборочное производство электроприводов для трубопроводной арматуры. После ввода площадки в эксплуатацию там создадут около 60 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания рассчитывает ввести предприятие в эксплуатацию в этом году.
«Запустить цех в работу и выпустить первые тестовые партии мы планируем до конца года. В производственно-складском боксе площадью 750 кв. м наша наладим производство электроприводов для использование в нефтегазовой и энергетической отраслях, в системах водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий и коммунального хозяйства», – рассказал гендиректор TORKLINK CONTROLS Александр Серов.
Компания является единственным стратегическим партнёром ведущего китайского производителя электроприводов в России и странах СНГ – FLOWINN, который производит и поставляет электрические приводы для трубопроводной арматуры по всему миру. Среди клиентов китайской компании – более 500 мировых крупнейших предприятий разных отраслей промышленности.
«Производственные площадки в формате Light Industrial востребованы активно развивающимися промышленными компаниями, ориентированными на импортозамещение и работающими в реальном секторе экономики. В индустриальном парке «Есипово» резиденты могут запустить производство в кратчайшие сроки», – отметил партнёр ХСА Артём Петрухин.
Управляющей компанией индустриального парка является Корпорация развития Московской области.

Читайте также:

В Московской области удвоили объём поддержки учёных

Землю без торгов в Подмосковье в прошлом году получили 24 инвестпроекта

Подмосковный производитель медоборудования расширится за счёт промипотеки
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#китай
#индустриальный парк
#есипово
#промышленность
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ъ»: Промсвязьбанк может купить сеть «М.Видео-Эльдорадо» за 300 млрд рублей
28 января 2025, 00:20

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Промсвязьбанк (ПСБ) может приобрести сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» за 300 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Руководство «М.Видео-Эльдорадо» (ООО МВМ) ведет переговоры о продаже сети, рассказали «Ъ» четыре собеседника среди топ-менеджеров дистрибуторов и сетей ритейла. По словам одного из них, основным претендентом на покупку выступает ПСБ», — пишут в издании.

Предполагаемая сумма сделки оценивается в 300 миллиардов долларов. После покупки ПСБ может переориентировать сеть на продажу исключительно электроники отечественного производства. Также ожидается оптимизация общего числа магазинов. Сейчас Промсвязьбанк уже занимается развитием собственной торговой сети на базе бывшего ритейлера «Связной».

По словам источников, ранее приобретением «М.Видео-Эльдорадо» интересовался «Сбер», но позже отказался от этой идеи. Также сеть могла быть куплена ВТБ. Основной причиной продажи называют неудовлетворительные финансовые результаты. Предварительно, ПСБ после приобретения может закрыть порядка 200 магазинов сети по всей стране для оптимизации ритейла.

Читайте также:

Средний размер потребительских кредитов в России упал до 140 тысяч рублей

Названы города, лидирующие по продаже новых машин в кредит

Telegram захватывает рынок труда в России
#рынок
#сделки
#покупки
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Средний размер потребительских кредитов в России упал до 140 тысяч рублей
27 января 2025, 23:38

Фото: iStock/alexialex

Средний размер потребительских кредитов в России, по данным за декабрь 2024 года, упал на 1,6% — до 140 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй, этот показатель является самым низким за весь год. Тенденция со снижением среднего кредитного чека, как отмечается, продолжается уже полгода.
«Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов был отмечен в Москве, где он составил 218,6 тыс. рублей. Петербург с показателем в 187,7 тыс. рублей занял второе место. Первую тройку замкнул Ханты-Мансийский автономный округ (182,7 тыс. рублей)», — пишет «Петербургский дневник», ознакомившийся с данными Нацбюро.
В то же время в Госдуме приняли в первом чтении законопроект о «периоде охлаждения» перед выдачей кредита, за время которого у клиента есть время, чтобы еще раз обдумать необходимость получения займа и отказаться от него, особенно если речь о давлении мошенников. Юрист Дмитрий Кваша, слова которого приводит «Вечерняя Москва», отмечает, что такой механизм убережет людей от аферистов.
«Теперь же с помощью этих поправок человек может прийти в банк, подать документы на получение кредита либо сделать это онлайн, на что ему в соответствии с регламентом банка дадут согласие либо откажут в займе. После чего последует «период охлаждения», который должен привести человека в чувство и дать ему время на размышления», — пояснил юрист.
Читайте также:

Названы города, лидирующие по продаже новых машин в кредит

Риелтор раскрыл, сколько сделок заключается по рыночной ипотеке

Стало известно, как изменятся страховые пенсии с 1 февраля
#москва
#пенсии
#банк
#юрист
#документы
#человек
#законопроект
#онлайн
#петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате