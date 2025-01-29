Эксперт Беляев: при жесткой политике ЦБ экономика РФ будет пребывать в депрессии

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Согласно прогнозам Центробанка и Минпромторга, темпы экономического роста на 2025 год ожидаются в районе 1,5-2%, что говорит о депрессии в экономике. Об этом заявил член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его мнению, рубль в таких условиях будет медленно стремиться к снижению курса и девальвации.
«Пока действует жесткая денежно-кредитная политика Центрального Банка, ничего хорошего в экономике России происходить не будет. Ссылки на 2024 год совершенно неуместны, потому что позитивным показателям экономики мы были обязаны бюджетным вливаниям в военно-промышленный комплекс и льготному кредитованию, которое тоже идет за счет бюджета. На 2025 год такой поддержки уже нет, она исчерпана», — поделился экономист в беседе с Общественной Службой Новостей.При этом в сфере недвижимости российский рынок демонстрирует традиционное охлаждение, заявил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. В разговоре с «Известиями» специалист пояснил, что наиболее вероятный и закономерный сценарий в ближайшие месяцы — это стагнация цен или небольшой рост в пределах 1% в месяц.
«Сейчас наиболее вероятный сценарий — это возвращение спроса к показателям осени – начала зимы 2024 года, а также стагнация цен на первичном рынке жилья. Изменения в подходах застройщиков к ценообразованию дают основания говорить о том, что динамика медианных цен будет разнонаправленной в российских миллионниках», — отметил Белокуров.Читайте также:
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