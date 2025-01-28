Стало известно, на сколько подорожает шоколад в 2025 году

Фото: iStock/NATALIA MARNA
Шоколад из какао-бобов в России подорожает на 15-25% в 2025 году. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Согласно его прогнозу, также возможно ухудшение качества продукции для сокращения издержек.
«Причины крайне объективные: в самую первую очередь связаны с увеличением затрат на сырье для шоколада. Это мировая тенденция, цены на какао-бобы растут. Причина — неурожай какао-бобов в странах Западной Африки, являющихся ключевыми поставщиками какао-бобов по всему миру», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».В то же время главный аналитик Neomarkets Олег Калманович заявил, что в России в этом году также подорожает и кофе. В разговоре с RT специалист отметил, что он вырастет в цене не более чем на 25%, если не будет нового обвала рубля. Если же российская национальная валюта снова подешевеет, то, по его мнению, кофе станет дороже на 30-35%, однако такой вариант является маловероятным.
«Скорее всего, первый сценарий не самого большого роста цен более вероятен, чем второй. В кофейнях рост цен на кофе может относительно сдерживать высокая конкуренция и ожидаемое замедление роста потребительского спроса», — спрогнозировал Калманович.Читайте также:
Доля ипотеки при продаже квартир в Москве упала вдвое в декабре
Средний размер потребительских кредитов в России упал до 140 тысяч рублей
Названы города, лидирующие по продаже новых машин в кредит
Данил Пономарев