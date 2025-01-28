Стало известно, на сколько подорожает шоколад в 2025 году

В декабре 2024 года доля сделок с использованием ипотеки при продаже квартир в Москве сократилась вдвое в сравнении с показателями того же месяца 2023 года. К соответствующим выводам пришли аналитики VSN Group. Такие показатели, как отмечается, связаны с отменой льготной ипотеки летом 2024 года.