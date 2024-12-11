Эксперт Березнюк не увидел причин для взлёта «индекса холодца» перед Новым годом

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Опасаться серьёзного повышения в России цен на мясо, то есть взлёта так называемого «индекса холодца», перед Новым годом не стоит.
Такое мнение высказал «Радио 1» управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.
Он напомнил, что в России год назад был всплеск цен на мясо бройлера. Но предприятия нарастили производство, и спрос стал удовлетворяться текущим предложением.
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«Традиционно к концу года все мясопереработчики осуществляют основные объемы заготовки мясной продукции. То есть тенденции за две-три недели до Нового года к какому-то серьёзному росту цен на мясо или готовую мясопродукцию я не вижу. Недавно все обсуждали, что некоторые мясопереработчики отправили письма о повышении цен на свою продукцию от 7 до 10%. Но опять же это будет касаться уже года следующего, исходя из бизнес-моделей и прогнозов, связанных с той же ключевой ставкой, с кредитами на оборотные средства. Поэтому я сомневаюсь, что стоит ожидать под конец года значительного роста цен. Сейчас они будут стабильны», – дал прогноз Березнюк.
Он напомнил, что в России год назад был всплеск цен на мясо бройлера. Но предприятия нарастили производство, и спрос стал удовлетворяться текущим предложением.
«Действительно, об этом все говорили – цен на тушку бройлера улетела в какой-то момент в космос. Но все прекрасно понимали, какие факторы этому способствовали. Нарастили объёмы – соответственно и цена упала. То же самое относится к свинине», – добавил эксперт.Он предположил, что говядина немного подрастёт в цене в будущем году, но это больше относится к опту.
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Лора Луганская