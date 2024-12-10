Подмосковным предприятиям выделили дополнительную поддержку на 390 млн рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Московской области расширили региональные программы поддержки малого и среднего бизнеса в части развития производства. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Суммарно бюджет двух областных программ субсидирования затрат на модернизацию и на покупку оборудования на 2024 год увеличили на 390 млн рублей.
Программа «Модернизация» позволяет предпринимателям компенсировать часть затрат на покупку и лизинг оборудования для создания и развития, либо модернизации производства.
Программа по возмещению затрат промышленным предприятиям на покупку нового оборудования даёт возможность возместить до 20 млн рублей соответствующих расходов, но не более 50% всех затрат.
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«Программа «Модернизация» была увеличена на 100 млн рублей. В итоге поддержку получат ещё 47 предприятий, а общее их число составит 278. Программа субсидирования покупки промышленного оборудования была увеличена на 290 млн рублей. Общее количество получателей в этом году превысит 30 компаний», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Программа «Модернизация» позволяет предпринимателям компенсировать часть затрат на покупку и лизинг оборудования для создания и развития, либо модернизации производства.
Программа по возмещению затрат промышленным предприятиям на покупку нового оборудования даёт возможность возместить до 20 млн рублей соответствующих расходов, но не более 50% всех затрат.
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Лора Луганская