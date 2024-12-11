В Балашихе стартует строительство распределительного центра сети «Спортмастер»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «Спортмастер» приступает к строительству распределительного центра в городском округе Балашиха на участке площадью 30 гектаров, разрешение на проведение работ уже получено, сообщает пресс-служба Мининвества Московской области.
«Общий объём инвестиций в проект оценивается более чем в 5,5 млрд рублей. Ввести распределительный центр в эксплуатацию планируется в 2026 году. Благодаря данному центру в Подмосковье будет создано свыше 1,1 тыс. новых рабочих мест», — уточнили в министерстве.Отмечается, что создание распределительного центра «Спортмастера» позволит увеличить мощности расположенного на смежном участке логистического комплекса компании. В настоящее время численность сотрудников этого логистического комплекса составляет около 2 тысяч человек.
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