В Балашихе стартует строительство распределительного центра сети «Спортмастер»

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Компания «Спортмастер» приступает к строительству распределительного центра в городском округе Балашиха на участке площадью 30 гектаров, разрешение на проведение работ уже получено, сообщает пресс-служба Мининвества Московской области.