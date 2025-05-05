Эксперт Гулиев: Европа не сможет полностью загрузить хранилища газом к ноябрю

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Европейским странам скорее всего не удастся достичь целевого значения заполненности газовых хранилищ к 1 ноября. И это несмотря на то, что объёмы закачки сейчас достигли рекордного уровня.
Таким прогнозом поделился с «Известиями» заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев. Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), уровень запасов в подземном хранилище газа (ПХГ) Европы в мае 2025 года на 36% ниже этого показателя годом ранее.
По его словам, уже одни только подобные дискуссии оказывают влияние на динамику спотовых цен на газ. Пока ситуация на европейском рынке энергоносителей выглядит стабильной, особенно с учётом снижения импорта Китаем сжиженного природного газа (СПГ). Однако этот фактор будет иметь лишь краткосрочный эффект, заключил Гулиев.
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«Сейчас обсуждаются возможные послабления требований к уровню заполненности ПХГ. В частности, могут снизить планку до 83% к 1 ноября или даже до 75%, но с переносом срока на 1 декабря», — считает эксперт.
По его словам, уже одни только подобные дискуссии оказывают влияние на динамику спотовых цен на газ. Пока ситуация на европейском рынке энергоносителей выглядит стабильной, особенно с учётом снижения импорта Китаем сжиженного природного газа (СПГ). Однако этот фактор будет иметь лишь краткосрочный эффект, заключил Гулиев.
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Александр Бойцов