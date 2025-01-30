Урсула фон дер Ляйен: Европа дорого заплатила за отказ от энергоресурсов РФ

Фото: iStock/sinonimas
Запад заплатил большую цену за отказ от энергоресурсов из России, вынужденно признала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.
По ее словам, ситуация в ЕС является критической, а конкурентоспособность ЕС зависит от возвращения низких цен на нефть и газ. Однако пока таких возможностей не предвидится.
По ее словам, в результате падает производство, а предприятия вынуждены закрываться.
Кроме того, на сегодняшний день ситуация осложняется прекращением транзита газа через Украину.
Читайте также:
ЕС вводит пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России и Белоруссии
Венгрия и Турция считают возмутительной атаку Киева на «Турецкий поток»
Unherd: Западу следует для начала переговоров разморозить российские активы
«Домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию, а многим еще предстоит оплатить счета. Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только три процента нефти и совсем не используем уголь», — отметила фон дер Ляйен.
По ее словам, в результате падает производство, а предприятия вынуждены закрываться.
Кроме того, на сегодняшний день ситуация осложняется прекращением транзита газа через Украину.
Читайте также:
ЕС вводит пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России и Белоруссии
Венгрия и Турция считают возмутительной атаку Киева на «Турецкий поток»
Unherd: Западу следует для начала переговоров разморозить российские активы
Элина Позднякова