Стала известна главная сложность в восстановлении поставок газа из России в Европу

Фото: istockphoto/Leestat
Компания «Газпром» не будет восстанавливать экспорт в страны Европейского Союза. Причина заключается в претензиях некоторых европейских компаний о якобы недопоставках газа.
Об этом сообщил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков корреспонденту издания NEWS.ru. По мнению специалиста, для восстановления поставок необходимо подписание соглашения об отсутствии взаимных претензий.
Несколько европейских компаний подавали иски к «Газпрому» в 2022-2023 годах о якобы нарушении контракта и недопоставках газа. «Газпром» указывал, что недопоставил газ по пункту форс-мажора, поэтому взыскивать с него ничего нельзя. Ряд арбитражей встал на сторону импортёров из Европы. Теперь, после первого этапа нормализации отношений, необходимо достигнуть договоренности о поданных исках, подписать соглашения об отсутствии взаимных претензий, разъяснил Юшков.
Если «Газпром» возобновит поставки сейчас, то Европа может присвоить газ «в счет долга». При этом бизнес стремится к налаживанию отношений, с чем не согласны политические силы Европы.
Читайте также:
Экономист назвал главный минус для РФ от торговых войн США
Урсула фон дер Ляйен: Европа дорого заплатила за отказ от энергоресурсов РФ
На Западе ответили, чего хочет Европа от России
Несколько европейских компаний подавали иски к «Газпрому» в 2022-2023 годах о якобы нарушении контракта и недопоставках газа. «Газпром» указывал, что недопоставил газ по пункту форс-мажора, поэтому взыскивать с него ничего нельзя. Ряд арбитражей встал на сторону импортёров из Европы. Теперь, после первого этапа нормализации отношений, необходимо достигнуть договоренности о поданных исках, подписать соглашения об отсутствии взаимных претензий, разъяснил Юшков.
Если «Газпром» возобновит поставки сейчас, то Европа может присвоить газ «в счет долга». При этом бизнес стремится к налаживанию отношений, с чем не согласны политические силы Европы.
«Они не хотят никакого восстановления отношений, они не хотят прекращения даже боевых действий, судя по их заявлениям. То есть они всячески поддерживают Украину, чтобы та продолжала боевые действия. А следовательно, ни о какой нормализации речи не идет, потому что регулируют отношения именно политики, а не компании в Европе. Поэтому до восстановления еще очень долго», — заключил энергетик.
Читайте также:
Экономист назвал главный минус для РФ от торговых войн США
Урсула фон дер Ляйен: Европа дорого заплатила за отказ от энергоресурсов РФ
На Западе ответили, чего хочет Европа от России
Александр Бойцов