Эксперт Ходачек об экономике в России: ситуация неплохая

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В российской экономике складывается неплохая ситуация, заявил вице-президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек, комментируя экономические показатели, прозвучавшие на «Итогах года с Владимиром Путиным». По его словам, особенно это заметно на примере Санкт-Петербурга, который является своего рода «передовиком».
«Ситуация неплохая. По Петербургу все макроэкономические показатели еще выше: индекс промышленного производства, инвестиции в основной капитал и индекс в обрабатывающей промышленности. Думаю, что мы в России в какой-то степени передовики», — поделился эксперт в беседе с «Петербургским дневником».В то же время экономист Александр Разуваев пролил свет другую тему, озвученную президентом, — уровень инфляции. В беседе с «Вечерней Москвой» аналитик пояснил, что удержание ключевой ставки на уровне 21%, принятое накануне Центробанком, приведет к инфляции на уровне 10%, что является приемлемым показателем.
«Сейчас я посмотрел через приложение, у нас 36 миллионов инвесторов, пять миллионов ежемесячно совершают сделки. Это рядовые россияне, а рынки акций забывать не стоит. Так что ЦБ правильно сделал, что поддержал рынок акций, потому что сейчас его капитализация меньше 30 процентов от ВВП», — рассказал Разуваев.Читайте также:
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