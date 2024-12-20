Ключевая ставка ЦБ: что это такое, как влияет на жизнь жителей России и какая ставка на 20 декабря

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Сегодня, 20 декабря, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 21% годовых.
Член Международного союза экономистов Игорь Диденко в беседе с «Радио 1» ответил на важные вопросы о ключевой ставке.
Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк выдаёт коммерческим банкам кредиты и принимает у них деньги на депозиты. От ключевой ставки зависят ставки по вкладам и кредитам, курс национальной валюты, штрафы и налоги и, конечно же, цены. Ключевая ставка влияет на инфляцию.
По словам эксперта, инфляция играет ключевую роль.
Диденко сообщил, что ключевая ставка призвана сдерживать рост курса доллара по отношению к рублю, однако она играет далеко не решающую роль.
На вклады и кредиты, как рассказал экономист, ключевая ставка влияет практически напрямую: банки на нее ориентируется во всех своих действиях.
ЦБ повышал ключевую ставку, как сказала Игорь Диденко, для того, чтобы сбалансировать развитие экономики.
По итогам сегодняшнего заседания, Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, несмотря на то, что многие эксперты отмечали неизбежность очередного роста вплоть до 24% и 25%.
ЦБ принял решение не изменять ключевую ставку, потому что произошло существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагалось в октябре.
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Что такое ключевая ставка ЦБ и как она влияет на жизнь обычных жителей России
Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк выдаёт коммерческим банкам кредиты и принимает у них деньги на депозиты. От ключевой ставки зависят ставки по вкладам и кредитам, курс национальной валюты, штрафы и налоги и, конечно же, цены. Ключевая ставка влияет на инфляцию.
Что влияет на рост и снижение ключевой ставки ЦБ
По словам эксперта, инфляция играет ключевую роль.
«Если инфляция растет и не получается ее быстро обуздать, то Центробанку приходится ставку поднимать. Более высокая ставка приводит к охлаждению капиталов, охлаждению экономики, потому что кредиты приходится брать под более высокие проценты. Охлаждение экономики сбивает инфляцию», — объяснил экономист.
Как ключевая ставка влияет на курс рубля
Диденко сообщил, что ключевая ставка призвана сдерживать рост курса доллара по отношению к рублю, однако она играет далеко не решающую роль.
«Курс — это вопрос торгового баланса, соотношение между экспортом и импортом. Если импорт существенно выше, чем экспорт, то доллар растет», — добавил он.Эльвира Набиуллина (фото: kremlin.ru)
Как ключевая ставка влияет на вклады и кредиты
На вклады и кредиты, как рассказал экономист, ключевая ставка влияет практически напрямую: банки на нее ориентируется во всех своих действиях.
«Банки зарабатывают, как известно, на разнице между привлеченными средствами и выданными, то есть на разнице между депозитами и кредитами», — сказал он.
Почему ЦБ повышал ключевую ставку
ЦБ повышал ключевую ставку, как сказала Игорь Диденко, для того, чтобы сбалансировать развитие экономики.
«Маленький рост экономики это, конечно, плохо, но когда возникает так называемый перегрев экономики, особенно в условиях некоторого дефицита кадров, дефицита федеральных ресурсов, не реагировать нельзя», — пояснил член Международного союза экономистов.Фото: iStock/Natalia Rusanova
Какая ключевая ставка на сегодняшний день и почему ЦБ не стал ее повышать
По итогам сегодняшнего заседания, Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, несмотря на то, что многие эксперты отмечали неизбежность очередного роста вплоть до 24% и 25%.
ЦБ принял решение не изменять ключевую ставку, потому что произошло существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагалось в октябре.
Какая ключевая ставка в других странахПриведенная статистика показывает, что ключевая ставка в Турции за ноябрь составляет 50%, в Аргентине — 35%, в Бразилии — 11,25%, в Мексике — 10,25%, в ЮАР — 7,75%.
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Анастасия Бондарева