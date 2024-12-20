Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в феврале регулятор будет рассматривать два возможных варианта по ключевой процентной ставке. Об этом пишет РИА Новости.
Одним из них является сохранение текущего уровня ставки на уровне 21%, а другим — ее дальнейшее повышение.
Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании решил оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил надежду, что Банк России начнет снижать ключевую ставку уже в первом полугодии 2025 года, а к концу года она может достичь уровня 17% годовых.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Инфляционное давление в России в ближайшие месяцы начнёт снижаться под влиянием жёстких денежно-кредитных условий и замедления кредитования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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