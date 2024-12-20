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Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

Глава ЦБ Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в феврале
Фото: iStock/hank5

Фото: iStock/hank5

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в феврале регулятор будет рассматривать два возможных варианта по ключевой процентной ставке. Об этом пишет РИА Новости.


Одним из них является сохранение текущего уровня ставки на уровне 21%, а другим — ее дальнейшее повышение.

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании решил оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил надежду, что Банк России начнет снижать ключевую ставку уже в первом полугодии 2025 года, а к концу года она может достичь уровня 17% годовых.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Инфляционное давление в России в ближайшие месяцы начнёт снижаться под влиянием жёстких денежно-кредитных условий и замедления кредитования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#цб
Инвестиции в проекты импортозамещения в Подмосковье составили 150 млрд рублей
20 декабря 2024, 15:35

Фото: пресс-служба РСПП

Объём инвестиций в проекты технологического суверенитета, реализованные в Подмосковье за два года, достиг 149 млрд рублей.
Об этом сообщил первый замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

Он выступил на заседании Координационного Совета Российского союза промышленников и предпринимателей в Центральном федеральном округе, рассказав о развитии импортозамещения на подмосковных промышленных предприятиях.
«Объём инвестиций в проекты технологического суверенитета, реализованные в Московской области с 2022 года, составил 149 млрд рублей. Это только те проекты, которые уже работают. На этих предприятиях создано более 15 тыс. рабочих мест», – отметил Подлипенский.
Один из таких проектов – R&D-центр по разработке и производству современных лекарственных препаратов на основе генно-инженерных технологий. Компания «БИННОФАРМ» инвестировала в создание центра 2,5 млрд рублей. На предприятии создали свыше 440 рабочих мест.

Подлипенский добавил, что сейчас для реализации в Московской области заявлено импортозамещающих проектов ещё на 178 млрд рублей. Предусматривается дополнительное создание в регионе порядка 18 тыс. рабочих мест.

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В Банке России рассказали об охлаждений кредитной активности
ЦБ РФ: охлаждение кредитной активности охватило все сегменты кредитного рынка
20 декабря 2024, 15:24

Фото: iStock/hank5

Охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка России. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Центробанка.
Отмечается, что рост процентных ставок поддерживает высокую склонность экономических агентов к сбережению. При этом охлаждение кредитной активности уже охватило все сегменты соответствующего рынка. В ноябре рост розничного кредитования практически остановился, а рост корпоративного кредитования заметно замедлился впервые с начала текущего года.

Ранее в этот день совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 21% годовых.

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#ключевая ставка
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#россия
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В Банке России заявили о скором снижении инфляционного давления в России
20 декабря 2024, 13:52

Фото: iStock/Aleks_G

Инфляционное давление в России в ближайшие месяцы начнёт снижаться под влиянием жёстких денежно-кредитных условий и замедления кредитования. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка по ключевой ставке.
Отмечается, что первое время текущий рост цен будет повышенным из-за инерции в следствие накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокой кредитной активности прошлых месяцев и переноса в цены произошедшего ослабления рубля.

Однако, по прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы инфляционное давление начёт снижаться благодаря жёстким денежно-кредитным условиям и замедлению кредитования.

В регуляторе подчеркнули, что основной влад в увеличение экономической активности всё ещё вносит высокий внутренний спрос.

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#банк россии
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#экономика
#россия
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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
20 декабря 2024, 13:32

Фото: iStock/IUshakovsky

Центробанк по итогам заседания совета директоров в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом говорится в заявлении регулятора.
В июле этого года Банк России первый раз повысил ключевую ставку из-за стремительно разгонявшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышения инфляционных ожиданий. Рост составил два процентных пункта, до 18% годовых. В сентябре Центробанк снова повысил ставку – до 19% годовых. В октябре рост составил два процентных пункта, до 21% годовых. Тогда регулятор предупреждал, что риск дальнейшего поднятия ключевой ставки остаётся.

20 декабря совет директоров ЦБ РФ принял решение оставить показатели ключевой ставки без изменений.

При этом ранее многие эксперты отмечали, что очередной рост ставки неизбежен. Некоторые даже называли показатели в 24% и 25%.

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Трамп пригрозил ЕС пошлинами ииз-за снижения закупок энергоносителей
20 декабря 2024, 12:56

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам Евросоюза постоянными пошлинами. Они будут введены, если европейца не нарастят закупки американских энергоресурсов.
В своей социальной сети Truth Social бывший и будущий хозяин Белого дома написал, что он предупредил страны ЕС о том, что они «должны восполнить свой огромный дефицит» в отношениях с США. И сделать это надлежит за счёт крупномасштабных закупок американских нефти и газа.

«В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!» — заявил Трамп.

Во время своего предыдущего президентского срока он ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары. В ЕС опасаются, что «новый старый» американский президент вернётся к протекционистской политике, что может спровоцировать очередную торговую войну.

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Экономист рассказал, что будет с ценами на недвижимость
Экономист Колташов: рынок недвижимости в Москве будет остывать
20 декабря 2024, 12:47

Фото: iStock/simpson33

Рынок недвижимости в крупных городах будет остывать, а особенно в Москве. Об этом заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. По его словам, в России чуть не сложилась ситуация, как на Западе, когда дорогое жилье остановило экономический рост.
«Остужение рынка происходит после того, как он бешено перегревался в последние годы. Застройщики невероятно радовались тому, что цены растут хотя бы на 20% за год. При этом люди понимали, что накопить на жилье они не могут. Механизм покупки жилья не предполагал сбережений, он предполагал, что надо занять где-то денег, например, взять кредит ипотечный в условиях бешеного роста цен на недвижимость», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты стали самой популярной страной среди россиян для покупки зарубежной недвижимости. Как сообщил «Известиям» генеральный директор агентства недвижимости Metropolitan Capital Real Estate Евгений Рацкевич, бюджет на покупку жилья колеблется от 200 до 300 тысяч долларов среди врачей, фрилансеров и бизнесменов, и до 350 тысяч долларов среди инвесторов.
«Самый состоятельный тип российских покупателей — владельцы крупного бизнеса. Их в недвижимости интересует не столько доход, сколько эстетическая ценность. Покупки могут составлять до $75 млн», — говорится в материале.
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В Минэкономразвития назвали главный вызов для экономики России в 2025 году
Решетников: охлаждение станет главным вызовом для экономики России в 2025 году
20 декабря 2024, 12:46

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Главным вызовом для экономики России в 2025 году станет политика её охлаждения. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в беседе с изданием «Эксперт».
Говоря об ожиданиях от предстоящего года, министр назвал политику охлаждения экономики самым главным вызовом.

Решетников подчеркнул, что в настоящее время последствия этой политики пока не так заметны, поскольку они сглаживаются традиционно высокими предпраздничными продажами, поддерживающими рост ВВП. Однако уже в январе – феврале 2025 года негативные эффекты начнут ощущаться.

Ранее Международный валютный фонд сообщал, что большую часть 2024 года экономика России переживала перегрев. Директор по коммуникациям фонда Джули Козак отметил, что ситуацию поддерживают «сильные корпоративные инвестиции». Это привело к разгону зарплат, сопровождающемуся жёстким рынком труда и оживлённым ростом кредитования.

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#россия
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#ввп
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Bloomberg обратило внимание на конфликт российской элиты с Набиуллиной
Bloomberg: российский бизнес и чиновники жалуются Путину на ключевую ставку
20 декабря 2024, 12:14

Эльвира Набиуллина (фото: kremlin.ru)

Повышение ключевой ставки Центробанка в последние месяцы ухудшило отношение бизнеса и чиновников к главе ведомства Эльвире Набиуллиной, на которую представители политической и деловой элиты регулярно жалуются президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Конфликт обострился накануне последнего в текущем году заседания совета директоров Банка России, на котором будет принято решение о ключевой ставке. Большинство экспертов уверены, что её точно поднимут. Часть прогнозируют рост на два процентных пункта, до 23% годовых, однако есть те, кто не исключает роста до 24 или даже 25% на фоне ускорения инфляции.

При этом в материале указано, что в настоящее время не наблюдается никаких признаков того, что Набиуллина может попасть в опалу. Путин всё ещё убеждён, что руководство Банка России принимает решения, необходимые для поддержки экономики и борьбы с инфляцией.

Днём ранее в ходе прямой линии глава государства выразил надежду, что Центробанк примет взвешенное решение с учётом текущих требований. При этом Путин уточнил, что Набиуллина сама не знает, какой будет ставка, поскольку она устанавливается по итогам обсуждения.

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#банк россии
#центробанк
#владимир путин
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#чиновники
#конфликт
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Электрогорский металлический завод построил новый цех за 750 млн рублей
19 декабря 2024, 22:19

Фото: пресс-служба компании «Элемет»

Предприятие «Элемет» завершило строительство металлообрабатывающего цеха в Павлово-Посадском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Ввод в эксплуатацию новой производственной площадки позволит увеличить выпуск уникальной техники, которая используется металлургическими, горнодобывающими и химическими предприятиями по всей стране.
«В ближайшее время в новом цехе площадью более 5 тыс. кв. м. приступят к установке оборудования. Всего планируют установить 45 единиц. Завершить пусконаладочные работы и ввести в эксплуатацию новую производственную площадку планируется в I квартале будущего года. Инвестиции в запуск цеха превышают 750 млн рублей. Там будет создано не менее 30 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, с начала года на своём действующем предприятии компания выпустила более 100 единиц оборудования. Готовую продукцию, которая должна заменить импортные аналоги, компания поставляет по всей России и в страны СНГ.

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#электрогорск
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