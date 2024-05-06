Эксперт Комкова рассказала, что будет с ценами на баранину

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Россию ждёт подорожание баранины — осенью-зимой средние цены могут вырасти на 150-200 рублей. Таким прогнозом поделился президент Национального союза овцеводов Харон Амерханов.
Эксперт потребительского рынка Комкова Елена в беседе с «Радио 1» рассказала, с чем может быть связан такой рост цен на мясо.
По словам собеседницы, популярность баранины растёт, потому что она используется большом количестве блюд, а также идёт на экспорт.
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«Кроме стандартных вещей, связанных с тем, что идёт ежегодный рост на все продукты питания, я думаю, что это связано с тем, что поставлены достаточно амбициозные цели по развитию отрасли. Хотят удвоить выпуск баранины к 2030 году в 2 раза. Естественно, это требует серьёзных инвестиций в модернизацию производства и в новые выгулы, и в персонал. Повышение цен — это единственный способ как-то остаться предприятиям на плаву, увеличить прибыль, дойти до требуемого показателя поголовья», — объяснила специалист.
По словам собеседницы, популярность баранины растёт, потому что она используется большом количестве блюд, а также идёт на экспорт.
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Анастасия Бондарева