Эксперт Комкова рассказала, что будет с ценами на баранину

В мае индустриальный парк откроют в Дмитровском, а в июле – в Ленинском городском округе Подмосковья. Это следует из перечня поручений губернатора Московской области Андрея Воробьёва по итогам совещания на тему инвестпроектов в регионе, которое состоялось 19 апреля.