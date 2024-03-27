Цены на какао-бобы бьют исторический рекорд, превысив отметку в $10 000 за тонну

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Фьючерсы на какао-бобы установили новый исторический рекорд, превысив отметку в 10 тысяч долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость какао с поставкой в мае выросла более чем на 2,5 процента. В целом котировки с начала 2024 года выросли в 2,4 раза, а за последние пять сессий какао подорожало более чем на 20 процентов .К 7 марта цены на тонну сырья поднялись уже до 6,55 тысячи долларов, с начала года цены выросли в полтора раза.
Причиной ценового ралли стали сильная жара и рекордный за последние 30 лет уровень осадков в Кот-д’Ивуаре и Гане, обеспечивающих около 60 процентов поставок какао-бобов в мире. Кроме того, в рекордно высоких ценах на какао-бобы виноват и европейский закон о защите лесов, рассказала эксперт «БКС Мир инвестиций», экономист Людмила Рокотянская.
По её словам, из-за этого закона трейдеры в Европе стремятся закупать бобы впрок, поскольку новые правила сильно усложняют импорт продукции из тех стран, где их вырубают.
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Причиной ценового ралли стали сильная жара и рекордный за последние 30 лет уровень осадков в Кот-д’Ивуаре и Гане, обеспечивающих около 60 процентов поставок какао-бобов в мире. Кроме того, в рекордно высоких ценах на какао-бобы виноват и европейский закон о защите лесов, рассказала эксперт «БКС Мир инвестиций», экономист Людмила Рокотянская.
«С другой стороны, сельское хозяйство — отрасль циклическая. Высокие цены на какао-бобы будут способствовать росту инвестиций в посадки новых деревьев. А значит, в дальнейшем ценник <...> стабилизируется», — отметила Рокотянская, добавив, что уже в самое ближайшее время может произойти охлаждение котировок.Обновляющая исторические рекорды стоимость какао-бобов ведет к усилению глобального дефицита ключевого для производства шоколада сырья и резкому росту цен на продукт в 2024 году. В итоге, на Западе растет количество сладостей с пониженным содержанием шоколада или вовсе без него, пишет Bloomberg. Вместо шоколада компании все чаще используют карамель и арахисовое масло.
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Артем Путинцев