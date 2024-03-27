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Цены на какао-бобы бьют исторический рекорд, превысив отметку в $10 000 за тонну

27 марта 2024, 04:29
Фото: iStock/WS_Studio

Фото: iStock/WS_Studio

Фьючерсы на какао-бобы установили новый исторический рекорд, превысив отметку в 10 тысяч долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость какао с поставкой в мае выросла более чем на 2,5 процента. В целом котировки с начала 2024 года выросли в 2,4 раза, а за последние пять сессий какао подорожало более чем на 20 процентов .К 7 марта цены на тонну сырья поднялись уже до 6,55 тысячи долларов, с начала года цены выросли в полтора раза.

Причиной ценового ралли стали сильная жара и рекордный за последние 30 лет уровень осадков в Кот-д’Ивуаре и Гане, обеспечивающих около 60 процентов поставок какао-бобов в мире. Кроме того, в рекордно высоких ценах на какао-бобы виноват и европейский закон о защите лесов, рассказала эксперт «БКС Мир инвестиций», экономист Людмила Рокотянская.


По её словам, из-за этого закона трейдеры в Европе стремятся закупать бобы впрок, поскольку новые правила сильно усложняют импорт продукции из тех стран, где их вырубают.

«С другой стороны, сельское хозяйство — отрасль циклическая. Высокие цены на какао-бобы будут способствовать росту инвестиций в посадки новых деревьев. А значит, в дальнейшем ценник <...> стабилизируется», — отметила Рокотянская, добавив, что уже в самое ближайшее время может произойти охлаждение котировок.

Обновляющая исторические рекорды стоимость какао-бобов ведет к усилению глобального дефицита ключевого для производства шоколада сырья и резкому росту цен на продукт в 2024 году. В итоге, на Западе растет количество сладостей с пониженным содержанием шоколада или вовсе без него, пишет Bloomberg. Вместо шоколада компании все чаще используют карамель и арахисовое масло.

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Родственникам погибших в «Крокусе» назначили 32 пенсии
27 марта 2024, 05:52

Фото: iStock/ PIKSEL

Социальный фонд назначил к данному моменту 32 пенсии по потере кормильца родственникам жертв теракта в «Крокус сити холле», сообщил РИА Новости председатель фонда Сергей Чирков.
«Это трагедия для всех, поэтому мы стараемся проактивно выявлять семьи, в которых есть пострадавшие и погибшие. Сотрудники фонда ведут прием граждан в оперативном штабе и центре помощи пострадавшим», — сказал Чирков.

Пенсии были назначены в беззаявительном порядке. При этом, по его словам, на горячую линию по вопросам выплат поступило 270 обращений, еще пять – в единый контакт-центр. Люди спрашивают о потере документов, оплате больничных листов, перечислении денег для раненных, компенсации вреда здоровью, выплате пособия на погребение и по другим темам.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Данные о числе жертв пока разнятся — от 139 человек до 143. Пострадали — 182 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.

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Россия потеряла 22 млрд рублей на экспорте дерева из-за санкций
27 марта 2024, 04:11

Фото: iStock/ rparys

Из-за западных санкций Россия потеряла 22 млрд рублей на экспорте дерева, сообщает РИА Новости.
Из-за закрытия европейского рынка поставки российской древесины снизились на 20-30%. В новых условиях отечественные компании переориентировали продажи на Азию, где крупнейшим потребителем российской древесины является Китай. Но объемы рынка там все равно недостаточны, чтобы полностью компенсировать утрату рынка Евросоюза, отмечает агентство.

Однако, Египет, Израиль и Мексика постепенно увеличивают закупки российской древесины, утешают эксперты.

Тем временем санкции против России заставили ЕС перейти с российской древесины на американскую и турецкую. В результате с 2021 года экспорт этого товара из США в ЕС вырос в 1,6 раза, достигнув $1,3 млрд. По словам завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрия Завьялова, европейские страны закупили максимальное количество древесины в 2022 году до принятия очередного пакета антироссийских санкций.

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Сбербанк сообщил об изменении условий выдачи льготной ипотеки
27 марта 2024, 04:09

Фото: iStock/ jaturonoofer

В Сбербанке сообщили об изменении условий выдачи льготной ипотеки, передает «Коммерсантъ»
В частности, с 28 марта банк отменит требования субсидирования льготных ипотек со стороны застройщиков для своих зарплатных клиентов. А с 4 апреля «Сбер» перестанет требовать субсидировать льготные ставки для застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка.


«Мы находимся в постоянном диалоге с нашими клиентами и партнерами. Ранее мы отмечали, что найдем сегменты клиентов, которым предложим более выгодные и комфортные условия по ипотеке», — заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.


Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что массовая льготная ипотека в стране должна закончиться летом 2024 года и больше не возобновляться.

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#сбербанк
#ипотека
#льготная ипотека
#служба
#застройщики
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Минстрой пересмотрел цены на жилье
27 марта 2024, 02:34

Фото: iStock/ AndreyPopov

Минстрой России обновил официальную стоимость «квадратного метра» жилья на второй квартал 2024 года, передает «Российская газета».
Издание обратило внимание на то, что в большинстве регионов цены незначительно выросли. Больше всего стоимость 1 кв. м подорожала в Республике Алтай (с 114 до 131 тыс. руб.) и Еврейской АО (с 84 до 100 тыс. руб.). Немного упали цены в Тульской области, Севастополе, Ямало-Ненецком АО, Тыве и Якутии. В Санкт-Петербурге показатели остались прежними.

Самое дорогое жилье традиционно в Москве (175 тыс. руб. за 1 кв.м), Санкт-Петербурге (165 тыс. руб.) и Приморском крае (160 тыс. руб.). Самое доступное жилье — по-прежнему в Кабардино-Балкарии (46 160 руб. за 1 кв. м).

Показатели средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья применяются для расчета размеров социальных выплат россиянам на приобретение или строительство жилья из федерального бюджета, напомнили в ведомстве.

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#строительство
#жильё
#минстрой
#цены
#Алтай
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Доходы авиакомпаний России побили рекорды
Доходы авиакомпаний России побили допандемийные рекорды
27 марта 2024, 02:22

Фото: iStock/ Diy13

Выручка российских авиаперевозчиков за 2023 год увеличилась на треть, превысив рекордный уровень до пандемии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты АКРА.
Так, совокупная выручка авиакомпаний РФ в минувшем году при росте на 31% достигла 1,37 трлн руб., что стало абсолютным максимумом, превысив уровни 2019 года, сообщает издание.

При этом пассажиропоток откатился к 2017 году и составил 105 млн человек.

На прибыльность перевозок повлияли рост стоимости билетов, а также увеличение средней дальности перелета почти на 20% за пять лет.

Ряд аналитиков прогнозируют, что в 2024 году возможности авиакомпаний по повышению цен сократятся, в то время как расходы продолжат расти. Некоторые же эксперты считают, что потенциал для подорожания перелетов сохранится и не станет причиной существенного сокращения пассажиропотока.

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#стресс
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В России хотят установить единые базовые ставки по окладам бюджетников
«Известия»: В России хотят установить единые базовые ставки по окладам бюджетников
27 марта 2024, 01:47

Фото: iStock/ Evgenii Mitroshin

В России могут установить единый размер базовых окладов для работников бюджетной сферы. Законопроект с соответствующими поправками сенаторы и депутаты внесут в Госдуму 27 марта, пишут «Известия».
Чиновники полагают, что фиксированная выплата должна быть не меньше уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В пояснительной записке объясняется, что по закону «О минимальном размере оплаты труда» первый разряд единой тарифной сетки оторван от уровня МРОТ. Чтобы защитить работников бюджетной сферы в таких условиях в Трудовой кодекс внесли поправку, которая дала право (но не обязанность) кабмину устанавливать базовые оклады и ставки зарплат. Но с 2007 года правительство им ни разу не воспользовался.

Это привело к большой разнице зарплат работников бюджетной сферы как между регаонами, так и внутри них, а также между заработной платой руководителей и работников.

Поэтому чиновники предлагают обязать правительство устанавливать единые базовые оклады и ставки зарплат.

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#зарплата
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Эксперт обвинила ЕС в рекордно высоких ценах на какао-бобы
Эксперт Рокотянская: В ценах на какао-бобы виноват закон ЕС о защите лесов
27 марта 2024, 01:34

Фото: iStock/grafvision

В рекордно высоких ценах на какао-бобы виноват не только неурожай последних в Африке, но и европейский закон о защите лесов. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эксперт «БКС Мир инвестиций», экономист Людмила Рокотянская.
По её словам, из-за этого закона трейдеры в Европе стремятся закупать бобы впрок, поскольку новые правила сильно усложняют импорт продукции из тех стран, где их вырубают.

«С другой стороны, сельское хозяйство — отрасль циклическая. Высокие цены на какао-бобы будут способствовать росту инвестиций в посадки новых деревьев. А значит, в дальнейшем ценник <...> стабилизируется», — отметила Рокотянская.

Эксперт добавила, что уже в самое ближайшее время может произойти охлаждение котировок.

Напомним, что 26 марта цены на какао-бобы впервые в истории превысили десять тысяч долларов за тонну. С начала года их биржевая стоимость подскочила уже в 2,4 раза, следует из данных ICE Futures.

Также производители шоколада предупредили о подорожании шоколада за счет роста цен на какао. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на копию письма ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша».

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#цены
#евросоюз
#эксперты
#экономика
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Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса
27 марта 2024, 00:50

Фото: iStock/ AmnajKhetsamtip

Президент России Владимир Путин призвал максимально сократить количество проверок российского бизнеса в стране. Об этом он заявил в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры, передает ТАСС.
При этом нужно обеспечить полную защиту прав граждан, потребителей товаров и услуг, отметил глава государства.

Другими словами: необходимо снизить административное давление, однако соблюсти интересы потребителей.

К защите прав предпринимателей, а также к остальным участникам хозяйственной жизни предъявляют высокие требования, поскольку для страны важна здоровая и эффективная экономика. Это особенно важно в нынешнее время, подчеркнул Путин.

Он также добавил, что власти и дальше будут упрощать экономические ограничения и расширять экономические свободы для роста деловой активности и создание благоприятных условий для отечественных компаний.

В планах властей — с 2025 года полностью перейти на риск-ориентированный подход, позволяющий использовать профилактические меры там, где риски отсутствуют.

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#экономика
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#ограничения
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#путин
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Ступинское предприятие расширит выпуск инновационных обогревателей на земле за 1 рубль
26 марта 2024, 22:57

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Андрей Семибратов

Ступинская компания «Луч тепла» планирует расширить инновационное производство благодаря программе «Земля за 1 рубль». Предприятие выпускает инновационные тепловые панели для обогрева помещений.
«Компания получила участок площадью 2,2 га в промзоне города Ступино по программе поддержки. Участок находится рядом с основным производством. Через три года там построят производственно-складской комплекс инновационных систем отопления. В ближайшее время приступим к проектным работам», – сказал гендиректор компании «Луч тепла» Роман Овчинников.
Инновационные системы отопления разработаны российскими учеными. Основа разработки – углеродосодержащая жидкость, которую можно наносить на любую диэлектрическую поверхность, от обычной стены до гипсокартона.

В Ступине производят тепловые панели из керамогранита. На плиту с внутренней стороны наносится специальный состав. За счёт этого образуется токопроводящая поверхность, содержащая углеродные наноструктуры. Электроток, подающийся на такую поверхность, почти без потерь преобразуется в тепло. Такие плиты потребляют в четыре раза меньше энергии, чем обычные обогреватели.

Сейчас компания производит 1,5 тыс. единиц изделий в месяц, а с появлением производственно-складского комплекса намерена нарастить объёмы до 6 тыс. единиц.

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