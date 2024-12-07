Эксперт Кондратьев: банки не принимают старые доллары из-за безопасности

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Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявил, что старые доллары отказываются принимать не с целью ущемить граждан РФ, а из соображений безопасности банков, проинформировало агентство ТАСС.
В кулуарах Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!» Никита Кондратьев обратил внимание, что такая тенденция с отказом в приеме долларов старого образца отслеживается по всему миру.
Банки почти перестали покупать у граждан РФ купюры долларов, которые находятся в неидеальном состоянии, сообщила газета «Известия». Клиентам могут отказать в приёме валюты из-за маленьких пятнышек, потертостей, помятостей или следов от воды. Такое случается, даже если люди до этого купили валюту в том же банке.
В кредитных организациях отмечали, что граждане РФ сами не желают приобретать подобные доллары из-за отказов в приеме старых и подпорченных купюр за рубежом.
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«Так же и в России — ряд банков отказывают в приеме купюр старого образца. Я думаю, так банки хотят обезопасить себя с точки зрения долгосрочных денег, которые имеются у них в распоряжении, чтобы в случае чего иметь более свежие купюры», — подчеркнул эксперт.
Банки почти перестали покупать у граждан РФ купюры долларов, которые находятся в неидеальном состоянии, сообщила газета «Известия». Клиентам могут отказать в приёме валюты из-за маленьких пятнышек, потертостей, помятостей или следов от воды. Такое случается, даже если люди до этого купили валюту в том же банке.
В кредитных организациях отмечали, что граждане РФ сами не желают приобретать подобные доллары из-за отказов в приеме старых и подпорченных купюр за рубежом.
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Ольга Енгалычева