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Датский Saxo Bank: доллар может стать дешевле на 20%

Датский Saxo Bank поделился «шокирующими» прогнозами на 2025 год
Фото: iStock/ Galeanu Mihai

Фото: iStock/ Galeanu Mihai

Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2025-й год. Новая торговая политика администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа может привести к негативным последствиям для доллара, рассказали в организации.
При введении Дональдом Трампом пошлин против некоторых государств доллар может подешеветь на 20 процентов по отношению к остальным валютам и на 30 процентов — к золоту. При том рынок криптовалют, возможно, вырастет в четыре раза — до 10 триллионов долларов. Эксперты организации полагают, что Китай и страны БРИКС будут больше использовать обеспеченные золотом цифровые валюты, а Европа отдаст предпочтение использованию евро в торговле.

«Мы не знаем, какие из наших предсказаний повлияют на рынки в 2025 году. Мы можем точно сказать, что они являются такими, как мы и обещаем: шокирующими», — обратил внимание директор Saxo Bank по макростратегическим прогнозам Джон Харди.



Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что угрозы будущего президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары государств-участников объединения БРИКС нельзя реализовать на практике.

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17 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота произвели в Подмосковье за 9 месяцев
03 декабря 2024, 22:29

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области производство мяса крупного рогатого скота на убой в живом весе выросло на 0,3% по итогам трёх кварталов 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оно превысило 17 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Поголовье чистопородного скота мясного направления в регионе составляет более 4,2 тыс. голов. Самая распространенная - абердин-ангусская порода, которая характеризуется высокой мясной продуктивностью. Её поголовье – 2,4 тыс. голов. В городском округе Серпухов работает «Экоферма «Заречье», которая является племенным репродуктором по разведению этой породы», – отметили в министерстве.
Кроме того, в регионе разводят мясной скот герефордской, симментальской, калмыцкой, лимузинской пород, а также породы обрак.

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Раскрыты причины подорожания рыбы и икры
Эксперт Савельев: подорожание рыбы вызвала закредитованность рыболовной отрасли
03 декабря 2024, 19:25

Фото: iStock/popovaphoto

Текущее подорожание рыбы и икры в России, помимо прочего, вызвала большая закредитованность всей рыболовной отрасли и необходимость платить за пользование рыбопромысловыми участками. Об этом заявил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, закредитованность этого направления бизнеса уже превысила 1 триллион рублей.
«В связи с катастрофической закредитованностью рыбной отрасли в объёме более 1 триллиона рублей, ситуация с ценами будет только усугубляться – они будут расти. Дело в том, что кроме процентов в объёме 85 миллиардов рублей, которые компании обязаны платить по этим кредитам, в этом году наступил ещё и срок уплаты, собственно, тела кредита – по-моему, 60 миллиардов рублей. Соответственно, эта ситуация свидетельствует о том, что отрасль направилась в пике», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Савельев подчеркнул, что рост цен будет продолжаться, так как это один самых эффективных способов для рыболовецкой отрасли выбраться из долгов. К тому же, по его мнению, сильно сказалась и рекордно низкая путина лососей в этом году.

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Отгрузка продукции промышленными предприятиями Подмосковья выросла на 19%
03 декабря 2024, 14:24

Фото: пресс-служба завода «Элемет»

Объёмы отгрузки товаров, выполненных работ и услуг подмосковных промышленных предприятий в январе - октябре текущего года превысили 5,3 трлн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«За 10 месяцев 2024 года предприятия подмосковной промышленности отгрузили продукции на 5,325 трлн рублей. В физическом объёме это на 19,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Более 90% от общего объема отгрузки пришлось на предприятия обрабатывающей промышленности. В денежном выражении это свыше 4,8 трлн рублей», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным министерства, самый значительный объём отгрузки в регионе обеспечили предприятия пищевой промышленности – 1,05 трлн рублей от всего объёма. Среди лидеров также – производство готовых металлических изделий (798 млрд рублей).

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Для пользователей платформы «Мой экспорт» упростили оплату услуг
03 декабря 2024, 11:25

Фото: istockphoto.com/Zmaster

Цифровая платформа «Мой экспорт», направленная на поддержу внешнеэкономической деятельности российских предпринимателей, стала ещё удобнее благодаря интеграции с более чем 200 банками — теперь оплачивать услуги через платформу стало гораздо проще, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).
«Интеграция сервиса с таким количеством банков — это значительный шаг к созданию максимально эффективной и удобной экосистемы для российских экспортеров. Наша цель — обеспечить бесшовный процесс оплаты, который позволяет компаниям сосредоточиться на развитии своего бизнеса, а не на рутинных операциях», — сказал вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов.
Теперь пользователи платформы «Мой экспорт» могут оплачивать электронные счета в один клик: для этого достаточно выбрать из списка какой-либо из подключённых банков. Вводить данные вручную не придётся. При этом статус платежа сразу же отображается в личном кабинете пользователя.

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#экспорт
#цифровизация
#банки
#россия
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ФТС перестала пропускать в Россию кондиционеры и холодильники
03 декабря 2024, 11:17

Фото: iStock/takenobu

Федеральная таможенная служба не пропускает в Россию кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники из-за отсутствия лицензии.Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«С 12 ноября ведомство стало запрашивать лицензии у поставщиков оборудования с фреоном R-410, что остановило часть поставок этой продукции», — пояснил гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников.

Он пояснил, что это связано с необходимостью наличия лицензии Минпромторга на ввоз бытовой техники с соответствующей смесью в составе.
По словам Прудникова, контейнеры с холодильниками и кондиционерами застряли на границе еще 12 октября. Убытки за простой только поставщиков кондиционеров могут достигнуть 300 миллионов рублей.

Издание пишет, что Минприроды опубликовало на своем сайте требование получить лицензии на ввоз оборудования со смесями хладагентов 8 октября. Ранее лицензия требовалась только для самого фреона.

Так, в портах отправления в Китае и России могут зависнуть около 300–400 контейнеров стоимостью два миллиарда рублей. По словам директора по правовым и корпоративным вопросам ТПХ «Русклимат» Павла Симонова, это повлияет на конечную стоимость техники.

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Для предпринимателей запустили онлайн-конструктор экспортных контрактов
03 декабря 2024, 10:46

Фото: istockphoto.com/Moon Safari

Новый бесплатный онлайн-сервис для представителей малого и среднего бизнеса, планирующих вывести свою продукцию на зарубежные рынки, запустил Российский экспортный центр — «Конструктор экспортного контракта», сообщает пресс-служба РЭЦ.
Сервис работает следующим образом: экспортёр вводит необходимые параметры, включая предмет контракта, характеристики продукции, порядок оплаты, условия поставки и прочее, и получает юридически правильный проект контракта на двух языках: русском и английском.

«Конструктор экспортного контракта — это не просто шаблон, а гибкий инструмент, который адаптируется под специфику каждой сделки. Благодаря этому конструкторы экспортёры могут сосредоточиться на развитии бизнеса, не углубляясь в юридические тонкости», — подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Подробная информация о новом сервисе размещена на сайте Российского экспортного центра.

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Автоэксперт назвал причину застоя иномарок у дилеров
Автоэксперт Попов: причиной застоя иномарок у дилеров стало желание заработать
02 декабря 2024, 20:43

Фото: iStock/VTT Studio

Причиной застоя иномарок ушедших из России брендов стало желание дилеров заработать. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, продавцы специально не продавали эти автомобили, выжидая момент, когда ситуация станет понятнее.
«Доигрались до того, что повысили утилизационный сбор, потом выстрелила игра с курсами валют. Теперь надо либо ставить большую цену на старые автомобили, либо продавать его по старой цене, и тогда будет проиграна маржинальность этой продажи», — пояснил он в беседе с «Татар-информ».
Эксперт отметил, что летом в России был высокий спрос на иномарки, и у дилеров были все шансы продать застоявшиеся машины. Однако, по его мнению, они решили дождаться повышения утильсбора, чтобы продать их еще дороже.
«Затем произошла игра с курсами валют, и неожиданно выяснилось, что спрос повалился вниз в другую сторону, и машины остались не проданы», – резюмировал Попов.
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Аналитик Беляев: экономика России вползает в рецессию
02 декабря 2024, 20:36

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Экономика России вползает в рецессию, которая ожидается в 2025 году, когда ее рост составит не более 2%. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, с такими прогнозами выступают и Центробанк, и Минэкономразвития.
«Двухпроцентный рост – это рецессия. Рецессия, депрессия, застой, называйте, как хотите. Это, конечно, не кризис, но это и не развитие. Там, где экономика находится в депрессии, там не может быть стабильного, устойчивого и растущего курса национальной валюты. Он просто обречен на снижение по отношению к другим валютам», — поделился эксперт в беседе с «Татар-информ».
Беляев добавил, что исходя из этого, можно предположить постепенное и долгосрочное снижение курса рубля по отношению к доллару. По его мнению, если в такой ситуации вкладываться в валюту, то это следует делать с расчетом на долгосрочную перспективу.

Ранее финансовый эксперт Алексей Кричевский заявлял, что к 2028-2030 году курс доллар будет находиться у отметки в 200 рублей. По его мнению, подобный сценарий станет реальностью при сохранении санкционного давления и зависимости страны от экспорта.

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Новогодний бутерброд с икрой подорожал в два раза с 2023 года
Экономист Супруненко: новогодний бутерброд с икрой подорожал до 262 рублей
02 декабря 2024, 17:45

Фото: iStock/Ekaterina Volkova

Одно из главных блюд новогоднего стола — бутерброд с красной икрой — подорожал в два раза с 2023 года, его цена достигла 262 рублей. Об этом заявил старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Виталий Супруненко. По его мнению, также следует учесть общее подорожание продуктов перед Новым годом, потому его стоимость может вырасти еще на 20%.
«В соответствии с рецептурой, на один бутерброд с кетовой икрой необходимо 30 г хлеба, 2 г масла и 25 г икры. В 2023 году стоимость бутерброда составляла 133,43 рубля, в 2024 году — 262,97 рубля. Россиянам при планировании новогоднего стола нужно учесть, что перед праздниками в магазинах начинается «высокий сезон», и возможно подорожание продуктов в среднем на 20%», — поделился экономист в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время стало известно, какие продукты, в соответствии с восточными традициями, не следует ставить на новогодний стол в этом году. Как выяснила Общественная Служба Новостей, символ 2025 года Зеленая Деревянная Змея имеет предпочтения в еде и напитках.

Принято считать, что Зеленая Змея не жалует копчености, жирную пищу, фаст-фуд, полуфабрикаты и красное мясо. Согласно поверьям, из новогоднего меню следует исключить злаковые, мясо змей, чересчур острую пищу, слишком калорийные сладости, крепкий алкоголь и пиво.

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