Датский Saxo Bank: доллар может стать дешевле на 20%

Одно из главных блюд новогоднего стола — бутерброд с красной икрой — подорожал в два раза с 2023 года, его цена достигла 262 рублей. Об этом заявил старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Виталий Супруненко. По его мнению, также следует учесть общее подорожание продуктов перед Новым годом, потому его стоимость может вырасти еще на 20%.