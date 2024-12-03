Датский Saxo Bank: доллар может стать дешевле на 20%

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Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2025-й год. Новая торговая политика администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа может привести к негативным последствиям для доллара, рассказали в организации.
При введении Дональдом Трампом пошлин против некоторых государств доллар может подешеветь на 20 процентов по отношению к остальным валютам и на 30 процентов — к золоту. При том рынок криптовалют, возможно, вырастет в четыре раза — до 10 триллионов долларов. Эксперты организации полагают, что Китай и страны БРИКС будут больше использовать обеспеченные золотом цифровые валюты, а Европа отдаст предпочтение использованию евро в торговле.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что угрозы будущего президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары государств-участников объединения БРИКС нельзя реализовать на практике.
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«Мы не знаем, какие из наших предсказаний повлияют на рынки в 2025 году. Мы можем точно сказать, что они являются такими, как мы и обещаем: шокирующими», — обратил внимание директор Saxo Bank по макростратегическим прогнозам Джон Харди.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что угрозы будущего президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары государств-участников объединения БРИКС нельзя реализовать на практике.
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Ольга Енгалычева