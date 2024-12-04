Курсы доллара и евро от ЦБ упали практически на два рубля

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Банк России резко повысил курс рубля по отношению к доллару и евро на 5 декабря. Обе валюты подешевели практически на два рубля — до 104,23 и 110,2 рубля соответственно, об этом сообщалось на сайте регулятора.
Юань подешевел с 14,55 рубля, до 14,25 рубля. В то же время все три валюты находятся выше уровней, на которых были до 27 ноября — тогда произошло резкое падение рубля.
На максимальном уровне доллар доходил до 109,57 рубля, евро — до 116,14 рубля, а юань — до 14,83 рубля. Все наибольшие с марта 2022 года значения валюты достигли в конце прошлой недели. Эксперты обращали внимание, что одна из основных причин — новые санкции Соединённых Штатов Америки, которые, в отличие от прошлых, ударили по экспортным доходам.
Ранее сообщалось, что акции «Газпрома» активно снижаются, теряя около 5% на Московской бирже после заявления министра финансов России Антона Силуанова о дивидендах компании.
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На максимальном уровне доллар доходил до 109,57 рубля, евро — до 116,14 рубля, а юань — до 14,83 рубля. Все наибольшие с марта 2022 года значения валюты достигли в конце прошлой недели. Эксперты обращали внимание, что одна из основных причин — новые санкции Соединённых Штатов Америки, которые, в отличие от прошлых, ударили по экспортным доходам.
Ранее сообщалось, что акции «Газпрома» активно снижаются, теряя около 5% на Московской бирже после заявления министра финансов России Антона Силуанова о дивидендах компании.
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Ольга Енгалычева