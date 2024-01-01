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Эксперт Куркулите рассказала, что уточнять в договоре при работе на удаленке

Куркулите: для НДФЛ в 13-15% договор должен содержать положение об удаленке
01 января 2024, 11:45
Фото: istockphoto/AndreyPopov

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Особенность единой ставки НДФЛ в 13-15% для тех, кто работает удалено, о которой зачастую забывают, заключается в том, что в трудовом договоре должно содержаться положение о дистанционной работе. В противном случае мера не будет применяться.
Нужно обратить внимание на детали налогообложения между Россией и страной, где сотрудник трудится.
Об этом РИА Новости рассказала юрист практики международного налогового планирование BGP Litigation Линда Куркулите.


С 1 января 2024 года единая ставка НДФЛ в 13-15% начинает действовать для дистанционных сотрудников отечественных компаний - базовая ставка теперь 13%, а для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год - 15%.

С 2024 года закон будет действовать для штатных сотрудников, а для фрилансеров начнёт работать с 2025 года. Закон подписал президент РФ Владимир Путин в июле 2023 года.

Куркулите обращает внимание на ещё одну особенность.

«Не стоит забывать о порядке налогообложения дистанционных сотрудников в юрисдикции их налогового резидентства»,-говорит юрист.
Для того, чтобы понять, будет ли такой доход облагать за рубежом, нужно провести анализ положения СИДН между Россией и юрисдикцией, налоговым резидентом которой будет признан налогоплательщик. Необходимо проверить, действует ли соглашение на данный момент.

«Если такой доход должен облагаться не только в РФ, но и в стране налогового резидентства, необходимо уточнять в соответствии с налоговым законодательством данной юрисдикции о возможности осуществления зачета налога, уплаченного в РФ, против налога, подлежащего к уплате в иностранной юрисдикции налогового резидентства работника», - сообщила Линда Куркулите.
Россия решила приостановить действие некоторых положений налоговых договоров с недружественными странами. При этом действие положений, которые позволяют зачесть налог, который уплатили за рубежом, сохраняется.

Такие налоговые соглашения денонсировали с некоторыми странами. Если дистанционный сотрудник будет налоговым резидентом данных юрисдикций, то избежать двойного налогообложения с его стороны не получится.

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#работа
#сотрудники
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Пошлина на экспорт российской нефти обнуляется с 1 января
01 января 2024, 11:13

Фото: istockphoto/e-crow

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января обнулится. Это произойдёт в рамках завершения налогового маневра в нефтянке.
С 2019 года таможенная пошлина каждый год снижалась на 1/6 от полного значения до отмены в 2024 году. При этом на такую же сумму вырос налог на добычу полезных ископаемых.

В результате российские НПЗ будут приобретать нефть, по сути, по мировым ценам, но для нефтепереработчиков будут действовать компенсационные механизмы.

В декабре пошлина на нефть составила 24,7 доллара за тонну. Об этом говорят данные Минфина.

Обнулятся и пошлины на светлые, темные нефтепродукты и масла, а также на экспорт товарного бензина, прямогонного (нафта), на кокс.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) снизится с 4,7 до 1,6 доллара, на чистые фракции СУГ произойдёт снижение с 4,2 до 1,4 доллара.

Средняя цена нефти Urals для расчета налогов с 15 ноября по 14 декабря достигла 66,12 доллара за баррель.

Котировка North Sea Dated (Brent датированный) составляла 78,89 доллара за баррель. Это говорит о том, что скидка на российскую нефть за данный период равняется в среднем 12,77 доллара за баррель. Об этом говорят данные российского Минфина.

Ранее сообщалось, что Европа занимается искусственным разрушением спрос на газ. С таким заявлением выступил глава «Газпрома» Алексей Миллер на мероприятии, посвящённом подведению итогов года.

По словам Миллера, процесс «искусственного разрушения спроса на газ» происходит впервые в истории мировой энергетики. В то же время, по словам главы «Газпрома», во многих регионах Европы это уже успело привести к деиндустриализации.

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#нефть
#экономика
#новости
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Россиянам объяснили, как увеличение МРОТ отразится на их жизни
Экономист Зубец объяснил, зачем в России увеличили МРОТ на 18,5%
01 января 2024, 11:02

С 1 января в России на 18,5% вырос минимальный размер оплаты труда. Согласно закону, минимальные зарплаты россиян в 2024 году вырастут до 19 242 рублей. Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал в эфире «Радио 1», почувствуют ли россияне изменения.
Сам МРОТ влияет не только на зарплату, но и на отпускные, декретные и больничные выплаты, а ещё — страховые взносы. Однако, по словам эксперта, основная задача увеличения МРОТ – борьба с серыми зарплатами россиян. Он отметил, что в России примерно 15% граждан получают минимальную зарплату, примерно столько же человек получают часть зарплаты «в конверте».
«Как правило, эти зарплаты, близкие к МРОТу, это прикрытие серых схем. Ведь если вы большую часть денег будет вынуждены платить в белую, то и налоги с этого будут расти. Поэтому считается, что увеличение МРОТа – это фискальная мера увеличения налогообложения доходов граждан», — сказал Алексей Зубец.
Экономист подчеркнул, что увеличение минимального размера оплаты труда почувствуют немногие. В основном, это россияне, которые находятся за чертой бедности.

Реальная платёжеспособность за вычетом инфляции вырастет значительно у тех, кто работает в машиностроительных, военных и текстильных отраслях, добавил собеседник. В этих сферах рост зарплат может составить больше 30%.

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#выплаты
#рост
#россияне
#мрот
#зарплаты
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ЦБ РФ ужесточил лимиты на выдачу кредитов с 1 января 2024 года
01 января 2024, 06:15

Фото: iStock/hank5

В России с 1 января вступили в силу новые ограничения ЦБ, касающиеся необеспеченных кредитов и кредитных карт. Так, для банков и МФО стали действовать более строгие значения МПЛ подобным ссудам. Об этом пишет «Лента.ру».
В публикации говорится, что допустимая доля выдач потребительских кредитов для заёмщиков с ПДН от 50% до 80% теперь составит 25% по сравнению с 30% в предыдущем квартале.

В то же время лимит займов для кредитных карт составит 10% против 20%, а для МФО его снизили с 30% до 25%.

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#россия
#запрет
#расходы
#рф
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Прибалтийские страны стали лидерами по поставкам шампанского в Россию
Латвия, Литва и Италия стали лидерами по поставкам игристого вина в РФ
31 декабря 2023, 18:41

Фото: iStock/IL21

Латвия и Литва вошли в тройку лидеров по поставкам игристого вина в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
В тройку крупнейших стран-экспортёров помимо прибалтийских государств также вошла Италия. Общая сумма, на которую был произведён экспорт игристого вина, составила свыше 200 миллионов долларов.

Первое место заняла Латвия, которая совершила поставки на 105,43 миллиона долларов.

В пятёрку крупнейших поставщиков также вошли Польша и Испания.

Ранее врач-психиатр Руслан Исаев напомнил, что шампанское также может привести к алкоголизму, а его аналогия с Новым годом формирует психологический стереотип о якобы безвредности напитка.

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#литва
#латвия
#италия
#россия
#экспорт
#шампанское
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Россия вошла в топ-5 мировых экономик по итогам 2023 года
РИА Новости: РФ по итогам года вошла в топ-5 мировых экономик
30 декабря 2023, 20:15

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Россия по итогам 2023 года вошла в число стран с сильнейшими в мире экономиками. Об этом пишет РИА Новости.
Несмотря на прогнозы Запада, уходящий год стал успешным для российской экономики. Так, Минэкономразвития оценило рост ВВП в 3,5%, что значительно больше, чем в период до введения антироссийских санкций.

Общая прибыль предприятий выросла на 24%, а нефинасовая сфера заработала в разы больше, чем в предыдущие периоды. За первые девять месяцев прибыль крупных и средних компаний реального сектора превысила 26 триллионов рублей, что на четверть больше показателей 2022 года.

Также России удалось компенсировать прошлогодние потери.

Согласно данным Всемирного банка, Россия вошла в топ-5 экономик мира. Наравне с ней такие государства как Китай, США, Индия и Япония.

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#россия
#экономика
#развитие
#рост
#ввп
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В России сократят расходы на оборону
Минфин РФ сообщил об увеличении расходов на экономику
30 декабря 2023, 13:43

Фото: iStock/Egor Maltsev

Минфин России внёс изменения в проект федерального бюджета 2024 года, следует из опубликованного ведомством документа.
Отмечается, что первоначально объём расходов на оборону превышал затраты на национальную экономику. Однако в обновлённом федеральном бюджете следующего года экономика вышла на первый план.

Согласно данным Минфина, на неё предусматриваются траты в размере 4,2 триллионов рублей (ранее 3,89 триллиона). Ещё 7,87 триллионов будут затрачены на социальную политику.

А вот расходы на оборону, наоборот, сократили на 397 миллиардов рублей до 10,38 триллионов. Уменьшились планируемые затраты и на раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (3,29 триллиона рублей).

Уточняется, что планы расходов по некоторым категориям были изменены в ходе перераспределения ассигнований ко второму чтению бюджета в Госдуме в ноябре.

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Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Правительство продлило отмену повышенных пеней за просрочку платы за ЖКУ
#экономика
#бюджет
#россия
#минфин
#оборона
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Правительство продлило отмену повышенных пеней за просрочку платы за ЖКУ
Кабмин продлил отмену повышенных пеней за оплату ЖКУ на 2024 год
30 декабря 2023, 12:05

Фото: iStock/takasuu

Правительство РФ продлило ещё на год отмену начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что соответствующее постановление было подписано кабинетом министров. Согласно ему, в 2024 году продолжат действовать ранее принятые особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ без привязки к повысившейся ключевой ставке Центробанка.

Так, в следующем году расчёт пеней и штрафов будет производиться с учётом ключевой ставки Банка России в размере 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года.

Такие меры приняты в связи с тем, что нынешняя ключевая ставка в размере 16% годовых повысила бы размер пени до несоразмерных с платежами за ЖКУ.

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#жку
#правительство
#коммунальные платежи
#ключевая ставка
#россияне
#тарифы
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Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы
30 декабря 2023, 11:06

Фото: iStock/piotr_malczyk

В России продлили временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Об этом на своём сайте сообщило правительство РФ.
Отмечается, что соответствующее постановление уже подписано. Согласно ему запрет на вывоз крупы продляется до 30 июня 2024 года.

В правительстве уточнили, что такие меры приняты для поддержания стабильного положения внутреннего рынка.

Однако есть ряд стран, которых не коснётся введённый запрет. К ним относятся Абхазия, Южная Осетия и страны, входящие в Евразийский экономический союз.

Также рис и рисовую крупу можно будет отправлять в качестве гуманитарной помощи в другие страны и при международных транзитных перевозках.

Другим постановлением правительство РФ установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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#россия
#экспорт
#правительство
#запрет
#страны
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Миллиардер Хачатрян продал свою долю в 35,2 % в компании Fix Price
29 декабря 2023, 21:54

Фото: iStock/Tippapatt

Сооснователь сети магазинов Fix Price Артем Хачатрян продал свою долю в бизнесе и вышел из капитала ритейла, об этом сообщили в пресс-службе компании.
Forbes оценивает состояние Хачатряна в 2,1 миллиарда долларов. Он и сооснователь Fix Price Сергей Ломакин стали долларовыми миллиардерами, когда компания вышла на IPO (первое публичное размещение акций на бирже).

Именно Ломакин купил большую часть акций компании, принадлежавших Хачатряну. Как сообщили в пресс-службе, он приобрёл 34,2 процента акций их тех, которыми владел его коллега. Ещё один процент получил генеральный директор компании Дмитрий Кирсанов.

Отмечается, что сумма сделки по продаже доли Хачатряна составила 1,015 миллиарда долларов.

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