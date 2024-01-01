Эксперт Куркулите рассказала, что уточнять в договоре при работе на удаленке

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Особенность единой ставки НДФЛ в 13-15% для тех, кто работает удалено, о которой зачастую забывают, заключается в том, что в трудовом договоре должно содержаться положение о дистанционной работе. В противном случае мера не будет применяться.
Нужно обратить внимание на детали налогообложения между Россией и страной, где сотрудник трудится.
Об этом РИА Новости рассказала юрист практики международного налогового планирование BGP Litigation Линда Куркулите.
С 1 января 2024 года единая ставка НДФЛ в 13-15% начинает действовать для дистанционных сотрудников отечественных компаний - базовая ставка теперь 13%, а для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год - 15%.
С 2024 года закон будет действовать для штатных сотрудников, а для фрилансеров начнёт работать с 2025 года. Закон подписал президент РФ Владимир Путин в июле 2023 года.
Куркулите обращает внимание на ещё одну особенность.
Такие налоговые соглашения денонсировали с некоторыми странами. Если дистанционный сотрудник будет налоговым резидентом данных юрисдикций, то избежать двойного налогообложения с его стороны не получится.
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Об этом РИА Новости рассказала юрист практики международного налогового планирование BGP Litigation Линда Куркулите.
С 2024 года закон будет действовать для штатных сотрудников, а для фрилансеров начнёт работать с 2025 года. Закон подписал президент РФ Владимир Путин в июле 2023 года.
Куркулите обращает внимание на ещё одну особенность.
«Не стоит забывать о порядке налогообложения дистанционных сотрудников в юрисдикции их налогового резидентства»,-говорит юрист.Для того, чтобы понять, будет ли такой доход облагать за рубежом, нужно провести анализ положения СИДН между Россией и юрисдикцией, налоговым резидентом которой будет признан налогоплательщик. Необходимо проверить, действует ли соглашение на данный момент.
«Если такой доход должен облагаться не только в РФ, но и в стране налогового резидентства, необходимо уточнять в соответствии с налоговым законодательством данной юрисдикции о возможности осуществления зачета налога, уплаченного в РФ, против налога, подлежащего к уплате в иностранной юрисдикции налогового резидентства работника», - сообщила Линда Куркулите.Россия решила приостановить действие некоторых положений налоговых договоров с недружественными странами. При этом действие положений, которые позволяют зачесть налог, который уплатили за рубежом, сохраняется.
Такие налоговые соглашения денонсировали с некоторыми странами. Если дистанционный сотрудник будет налоговым резидентом данных юрисдикций, то избежать двойного налогообложения с его стороны не получится.
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Мария Фирсова