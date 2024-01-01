ЦБ РФ ужесточил лимиты на выдачу кредитов с 1 января 2024 года

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В России с 1 января вступили в силу новые ограничения ЦБ, касающиеся необеспеченных кредитов и кредитных карт. Так, для банков и МФО стали действовать более строгие значения МПЛ подобным ссудам. Об этом пишет «Лента.ру».
В то же время лимит займов для кредитных карт составит 10% против 20%, а для МФО его снизили с 30% до 25%.
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