Эксперт Люлин: Высокая ключевая ставка грозит торговым центрам банкротством

Фото: istockphoto/Nick_Thompson
Сохраняющаяся на протяжении длительного времени высокая ключевая ставка может привести к массовому банкротству торговых центров в России. Причём некоторые из них могут закрыться уже через полгода-год.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. В пятницу Центробанк в очередной раз повысил ключевую ставку, причём сразу на два процентных пункта. Теперь она составляет 21% годовых, что является очередным историческим максимумом.
По словам Люлина, торговые центры в стране пытаются адаптироваться к условиям высокой ключевой ставки. Они стараются оптимизировать операционные расходы и ищут новых арендаторов, которые способны приносить высокий доход. Однако рекордными становятся затраты на персонал. Также в данной ситуации сильнее сказывается влияние налоговой составляющей.
Эксперт подчеркнул, что большинство ТЦ в стране не имеют большого запаса прочности. В лучшем случае речь может идти о 6-12 месяцах стабильной работы. Если значение ключевой ставки сохранится на высоком уровне в долгосрочной перспективе, то это неизбежно приведёт к снижению привлекательности ТЦ для арендаторов, серьёзным финансовым потерям и массовому банкротству, заключил Люлин.
Читайте также:
Торговые центры в России назвали преемника Zara разочарованием года
Банк России снова повысил ключевую ставку
Озвучена вероятность повышения ключевой ставки до 25%
По словам Люлина, торговые центры в стране пытаются адаптироваться к условиям высокой ключевой ставки. Они стараются оптимизировать операционные расходы и ищут новых арендаторов, которые способны приносить высокий доход. Однако рекордными становятся затраты на персонал. Также в данной ситуации сильнее сказывается влияние налоговой составляющей.
Эксперт подчеркнул, что большинство ТЦ в стране не имеют большого запаса прочности. В лучшем случае речь может идти о 6-12 месяцах стабильной работы. Если значение ключевой ставки сохранится на высоком уровне в долгосрочной перспективе, то это неизбежно приведёт к снижению привлекательности ТЦ для арендаторов, серьёзным финансовым потерям и массовому банкротству, заключил Люлин.
Читайте также:
Торговые центры в России назвали преемника Zara разочарованием года
Банк России снова повысил ключевую ставку
Озвучена вероятность повышения ключевой ставки до 25%
Александр Бойцов