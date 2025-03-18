Эксперт назвал преимущества краткосрочных и долгосрочных вкладов

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Выбирать срок по вкладам стоит исходя из текущей экономической ситуации, а также личных финансовых приоритетов, рассказал независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.
«Краткосрочные вклады могут быть выгодны в условиях нестабильности или при ожидании снижения ключевой ставки ЦБ. Они позволяют зафиксировать текущую доходность и сохранить гибкость, что особенно важно, если вам может потребоваться быстрый доступ к деньгам», — пояснил Пичугин в беседе с «Известиями».
При этом он отметил, что долгосрочные вклады более выгодны в моменты стабильности и при высоких ставках по процентам.
Эксперт уточнил, что долгосрочные вклады позволяют зафиксировать прибыль на несколько лет. Однако следует учитывать, что при досрочном снятии средств часто теряются начисленные проценты. Поэтому такие вклады лучше подходят тем, кто уверен, что не понадобится доступ к этим деньгам в ближайшем будущем.
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Элина Позднякова