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Эксперт назвал преимущества краткосрочных и долгосрочных вкладов

Эксперт Пичугин: краткосрочные вклады выгодны в условиях нестабильности
Фото: iStock/Khaosai Wongnatthakan

Фото: iStock/Khaosai Wongnatthakan

Выбирать срок по вкладам стоит исходя из текущей экономической ситуации, а также личных финансовых приоритетов, рассказал независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.
«Краткосрочные вклады могут быть выгодны в условиях нестабильности или при ожидании снижения ключевой ставки ЦБ. Они позволяют зафиксировать текущую доходность и сохранить гибкость, что особенно важно, если вам может потребоваться быстрый доступ к деньгам», — пояснил Пичугин в беседе с «Известиями».

При этом он отметил, что долгосрочные вклады более выгодны в моменты стабильности и при высоких ставках по процентам.

Эксперт уточнил, что долгосрочные вклады позволяют зафиксировать прибыль на несколько лет. Однако следует учитывать, что при досрочном снятии средств часто теряются начисленные проценты. Поэтому такие вклады лучше подходят тем, кто уверен, что не понадобится доступ к этим деньгам в ближайшем будущем.

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Аналитик спрогнозировал курс рубля после встречи Путина и Трампа
Аналитик Беляев: встреча Путина и Трампа может отразиться на курсе рубля
18 марта 2025, 18:15

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Рубль может укрепиться после встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Так считает финансовый аналитик Михаил Беляев.
«На сегодняшний день ожидать стабильного курса рубля по отношению к иностранной валюте трудно, и на это есть несколько причин. В первую очередь, ожидаемые темпы экономического роста 2% — это депрессия. Во-вторых, в стране на высоком уровне остается инфляция», — рассказал Беляев в беседе с «Татар-информом».

По его словам, курс рубля в течение 2025 года будет снижаться. При этом специалист не исключил отдельных этапов усиления национальной валюты. На это может повлиять встреча Путина и Трампа, уточнил Беляев.

Так, он спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей, уточнив, что такие данные могут быть ошибочными.

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Что будет с курсом рубля: мнения экспертов
Инвестор Сидоров спрогнозировал курс доллара на уровне 78—86 рублей
18 марта 2025, 14:01

Фото: iStock/Larisa Rudenko

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров спрогнозировал курс доллара на уровне 78—86 рублей в ближайшие две недели.
«Инвесторы проявляют интерес к российскому госдолгу, поскольку возможное ослабление санкций делает такие вложения привлекательными. Кроме того, стабильные цены на энергоресурсы и активная конвертация экспортной выручки также поддерживают рубль», — пояснил Сидоров в беседе с RT.

По его словам, российская валюта получает дополнительную поддержку и увеличивается относительно доллара, евро и юаня.

Так, Сидоров считает, что в ближайшие две недели доллар будет стоить 78—86 рублей, а евро — 87—94 рубля.

Тем временем главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил в разговоре с «Газетой.Ru», что доллар может подешеветь до 70 рублей в случае успешных переговоров России и США.

«В случае успешных переговоров по урегулированию конфликта можно предположить активный приток иностранного капитала на российский рынок, особенно учитывая высокие ставки в рублях выше 20%. В случае ослабления антироссийских санкций первым может прийти иностранный спекулятивный капитал, а затем и прямые иностранные инвестиции», — пояснил специалист.

Однако, по его словам, если геополитическая ситуация не изменится, то рубль уже со второго квартала начнет ослабевать, и средний курс доллара составит 93 рубля, а в четвертом — уже 98 рублей.

Напомним, во вторник, 18 марта, курс доллара снижался до 81,2 рубля.

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Госдолг регионов РФ в прошлом году превысил 3 триллиона рублей
Счетная палата: госдолг регионов РФ в прошлом году превысил 3 трлн рублей
18 марта 2025, 01:22

Фото: iStock/SSV-Photo

Государственный долг российских регионов за прошлый год превысил три триллиона рублей. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты.
«По состоянию на 1 января 2025 года государственный долг субъектов Российской Федерации составил 3 147,8 млрд рублей и уменьшился по сравнению с 1 января 2024 года (3 220,7 млрд рублей) на 72,9 млрд рублей, или на 2,3%», — сообщает ведомство.

При этом общий госдолг и долг муниципальных образований, входящих в состав российских субъектов, снизился на 2,5% в сравнении с 2023 годом и составил 3,53 триллиона рублей.

Снизился и совокупный долг по бюджетным кредитам. Показатель уменьшился на 1,3% и достиг 2 709,7 миллиардов рублей.

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#россия
#экономика
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#деньги
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Россия в 2024 году потратила на обслуживание госдолга рекордные 2,3 трлн рублей
18 марта 2025, 01:02

Фото: iStock/Elena Chelysheva

В прошлом году Россия потратила на обслуживание госдолга рекордные 2,3 триллиона рублей. Об этом «Известия».
«Расходы на обслуживание государственного долга Российской Федерации составили 2 328,7 млрд рублей, или 99,8 % показателя сводной росписи», — передает издание текст отчета Счетной палаты РФ.

Данная сумма стала рекордной для России. Как пояснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова, такой резких скачок стоимости обслуживания госдолга может вызывать опасения. Эта ситуация имеет схожесть с 90 годами, когда в стране был объявлен дефолт.

В связи с этим эксперт рекомендует государству избегать так называемой долговой спирали. Она отражается том, что заимствования прирастают не потому, что средства направлены в экономику, а потому, что приходится погашать все большие проценты по ОФЗ.

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#эксперт
#расходы
#рф
#россия
#долги
#государство
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Россиянам рассказали о возможном снижении ключевой ставки и процентов по вкладам
Эксперт Охорзин: в апреле ожидается возможное снижение ключевой ставки ЦБ
17 марта 2025, 17:05

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Уже в апреле текущего года Центральный банк России может рассмотреть снижение ключевой ставки. Об этом рассказал заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин.
Он полагает, что ЦБ, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21% на ближайшем заседании.

«Регулятор занял выжидательную позицию и, скорее всего, сохранит жесткую денежно-кредитную политику еще на месяц. Однако в апреле 2025 года возможен пересмотр ключевой ставки в сторону понижения», — отметил Охорзин в беседе с «Известиями».

При этом, по словам эксперта, сохранение ключевой ставки на текущем уровне не гарантирует стабильности условий по сберегательным продуктам.

Тем временем кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью с «Газетой.Ru» отметил, что банки продолжат снижать ставки по вкладам.

«В случае сохранения ключевой ставки доходность вкладов до полугода останется без изменений, а по более длинным депозитам может пойти вниз», — пояснил Балынин.

Он уточнил, что на ставки по вкладам более чем на шесть месяцев может повлиять как решение об уровне ключевой ставки, так и сигнал по будущим решениям. Специалист добавил, что ставки по таким вкладам могут снизиться на 0,5–2%.

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