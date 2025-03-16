Россиянам пояснили, куда вложить деньги со вкладов, когда ставки рухнут

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Высокие ставки по банковским вкладам сохранятся в течение года, после чего начнётся их снижение. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Эксперт рекомендует заранее продумать альтернативные варианты инвестиций.
Среди низкорисковых стратегий Ермилова выделяет облигации, а также диверсифицированные вложения в драгоценные металлы (золото, серебро, платину и палладий).
Для более опытных инвесторов подойдут акции компаний первого эшелона, но важно учитывать риски: изменения в отраслях, санкционное давление и рыночные колебания.
Крупные суммы, по мнению эксперта, можно направить в рынок недвижимости.
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Для более опытных инвесторов подойдут акции компаний первого эшелона, но важно учитывать риски: изменения в отраслях, санкционное давление и рыночные колебания.
Крупные суммы, по мнению эксперта, можно направить в рынок недвижимости.
«На нем очень много стратегий. Это необязательно покупка объекта, а, например, доля или вообще земля. И даже в периоды более сложных ситуаций на рынке всегда можно выбрать варианты выгодного вложения», — пояснила Ермилова.Ранее «Радио 1» передавало, что в 2025 году владельцы приватизированного жилья столкнутся с изменениями в законодательстве, касающимися прав пожизненных жильцов и сделок с недвижимостью. Подробнее об изменениях читайте в нашем материале.
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Мария Моисеева