Эксперт назвал причину падения курса доллара

11 июля 2025, 18:02

Профессор МГУ Колганов: курс доллара снизился из-за падения спроса на эту валюту

Фото: iStock/Pineapple Studio

Курс доллара снизился до 74 рублей из-за падения спроса на американскую валюту. Об этом заявил доктор экономических наук, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем МГУ Андрей Колганов.





По его словам, которые приводит «Татар-информ», это прежде всего связано с замедлением роста экономики.

«Причина, на мой взгляд, достаточно понятная: упал спрос на валюту со стороны импортеров из-за того, что происходит значительное замедление роста экономики, многие отрасли уже показывают спад и, соответственно, ждать от них повышенного спроса на валюту не приходится», — пояснил собеседник агентства.