Эксперт назвал причину падения курса доллара
Профессор МГУ Колганов: курс доллара снизился из-за падения спроса на эту валюту
Курс доллара снизился до 74 рублей из-за падения спроса на американскую валюту. Об этом заявил доктор экономических наук, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем МГУ Андрей Колганов.
По его словам, которые приводит «Татар-информ», это прежде всего связано с замедлением роста экономики.
«Причина, на мой взгляд, достаточно понятная: упал спрос на валюту со стороны импортеров из-за того, что происходит значительное замедление роста экономики, многие отрасли уже показывают спад и, соответственно, ждать от них повышенного спроса на валюту не приходится», — пояснил собеседник агентства.Стоит отметить, что до недавнего времени доллар торговался по 78 рублей. Накануне курс американской валюты на внебиржевом рынке упал на 5%, приблизившись к значению в 74 рубля.