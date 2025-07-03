Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки ЦБ
Набиуллина: снижение ключевой ставки рассмотрят в июле, если ничего не помешает
Снижение ключевой ставки рассмотрят на июльском заседании Центробанка, если этому ничего не будет мешать, заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина в четверг, 3 июля.
«Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения», — сказала она.Набиуллина добавила, сниженная ключевая ставка предотвратила ужесточение денежно-кредитных условий.
Перед этим главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал снижение ключевой ставки до 18%. Специалист объяснил, что это поможет не допустить переохлаждения экономики.