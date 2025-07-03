Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки ЦБ

03 июля 2025, 15:09

Набиуллина: снижение ключевой ставки рассмотрят в июле, если ничего не помешает

Эльвира Набиуллина (Фото: kremlin.ru)

Снижение ключевой ставки рассмотрят на июльском заседании Центробанка, если этому ничего не будет мешать, заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина в четверг, 3 июля.







«Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью, если можно так сказать, будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения», — сказала она.

