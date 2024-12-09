Эксперт назвал решение проблемы с дефицитом инженеров

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Не существует простого решения проблемы с дефицитом инженеров на рынке труда, нужно растить специалистов со школьной скамьи. Об этом заявил проректор по научной работе Санкт-Петербургского политехнического университета Юрий Фомин. По его мнению, популяризировать профессию среди молодежи должны предприятия и университетское сообщество.
«Простого решения нет, инженерную мысль нужно внедрять, как говорится, с младых ногтей. Это, безусловно, изучение физики, математики и инженерного дела в школах, популяризационная работа. Ее должны проводить предприятия, университетское сообщество», — пояснил эксперт, отвечая на вопрос «Татар-информа».Фомин подчеркнул, что молодых специалистов нужно мотивировать к разработке инноваций. Одни из таких способов, по его словам, будет ускоренное внедрение в производство идей студентов или выпускников институтов.
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