В Татарстане выросло на 44% число вакансий с удаленным форматом работы

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Число вакансий с удаленным форматом работы в Татарстане выросло за год на 44%. Об этом сообщила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова. По ее информации, в сравнении с 2022 годом количество таких предложений увеличилось и вовсе на 160%.
«В Татарстане за десять месяцев 2024 года работодатели разместили 28 тыс. вакансий с удаленным форматом работы. Это на 44% больше аналогичного периода 2023 года и на 160% относительного 10 месяцев 2022 года», – отметила она в беседе с «Татар-информ».
Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявлял, что первые три места работы чаще всего определяют всю дальнейшую карьеру человека. По его словам, искать работу после окончания вуза — слишком поздно, так как этим нужно заниматься уже во время учебы.
В России тем временем набирает популярность самозанятость, появившаяся официально почти четыре года назад. К началу 2024 года ФНС России зарегистрировала 9 млн самозанятых, которые заработали уже 2,9 трлн рублей. Кому подходит этот спецрежим, как его оформить, какие плюсы и минусы есть у самозанятости — в материале «Радио 1».
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Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявлял, что первые три места работы чаще всего определяют всю дальнейшую карьеру человека. По его словам, искать работу после окончания вуза — слишком поздно, так как этим нужно заниматься уже во время учебы.
В России тем временем набирает популярность самозанятость, появившаяся официально почти четыре года назад. К началу 2024 года ФНС России зарегистрировала 9 млн самозанятых, которые заработали уже 2,9 трлн рублей. Кому подходит этот спецрежим, как его оформить, какие плюсы и минусы есть у самозанятости — в материале «Радио 1».
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Данил Пономарев