Стало известно о сокращении план выпуска двигателей для российских самолетов

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Минпромторг России сократил количество авиадвигателей, которые будут произведены для самолетов SSJ-100, МС-21 и Ту-214 до 2026 года. Вместо изначально запланированных 192 силовых установок, авиастроители получат 128.
Согласно новым планам, в 2025 году предполагается выпуск 24 двигателей (6 ПД-8, 7 ПД-14 и 11 ПС-90), а в 2026 году — 104 двигателя (44 ПД-8, 28 ПД-14 и 32 ПС-90). Ранее планировалось произвести 66 установок в 2025 году и 126 в 2026 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, о которой рассказало издание «Известия».
Как пояснили в Минпромторге, изменения связаны с необходимостью синхронизации производственных планов с Комплексной программой развития гражданской авиаотрасли до 2030 года. Ведомство рассчитывает наверстать объемы в период с 2027 по 2030 годы.
В то же время источники в госструктурах отмечают, что производственные планы могут вновь корректироваться, поскольку спрос на рынке авиации остается ниже прогнозируемых показателей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Татарстане выросло число вакансий с удаленным форматом работы на 44%.
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Как пояснили в Минпромторге, изменения связаны с необходимостью синхронизации производственных планов с Комплексной программой развития гражданской авиаотрасли до 2030 года. Ведомство рассчитывает наверстать объемы в период с 2027 по 2030 годы.
В то же время источники в госструктурах отмечают, что производственные планы могут вновь корректироваться, поскольку спрос на рынке авиации остается ниже прогнозируемых показателей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Татарстане выросло число вакансий с удаленным форматом работы на 44%.
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Мария Моисеева