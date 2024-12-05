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Стало известно о сокращении план выпуска двигателей для российских самолетов

Минпромторг сократил поставки двигателей для SSJ-100 и МС-21 в 1,5 раза
Фото: iStock/Heychli

Фото: iStock/Heychli

Минпромторг России сократил количество авиадвигателей, которые будут произведены для самолетов SSJ-100, МС-21 и Ту-214 до 2026 года. Вместо изначально запланированных 192 силовых установок, авиастроители получат 128.
Согласно новым планам, в 2025 году предполагается выпуск 24 двигателей (6 ПД-8, 7 ПД-14 и 11 ПС-90), а в 2026 году — 104 двигателя (44 ПД-8, 28 ПД-14 и 32 ПС-90). Ранее планировалось произвести 66 установок в 2025 году и 126 в 2026 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, о которой рассказало издание «Известия».

Как пояснили в Минпромторге, изменения связаны с необходимостью синхронизации производственных планов с Комплексной программой развития гражданской авиаотрасли до 2030 года. Ведомство рассчитывает наверстать объемы в период с 2027 по 2030 годы.



В то же время источники в госструктурах отмечают, что производственные планы могут вновь корректироваться, поскольку спрос на рынке авиации остается ниже прогнозируемых показателей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Татарстане выросло число вакансий с удаленным форматом работы на 44%.

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#изменения
#минпромторг
#спрос
#экономика
#авиация
Курсы доллара и евро от ЦБ упали практически на два рубля
04 декабря 2024, 21:48

Фото: iStock/ Larisa Rudenko

Банк России резко повысил курс рубля по отношению к доллару и евро на 5 декабря. Обе валюты подешевели практически на два рубля — до 104,23 и 110,2 рубля соответственно, об этом сообщалось на сайте регулятора.
Юань подешевел с 14,55 рубля, до 14,25 рубля. В то же время все три валюты находятся выше уровней, на которых были до 27 ноября — тогда произошло резкое падение рубля.

На максимальном уровне доллар доходил до 109,57 рубля, евро — до 116,14 рубля, а юань — до 14,83 рубля. Все наибольшие с марта 2022 года значения валюты достигли в конце прошлой недели. Эксперты обращали внимание, что одна из основных причин — новые санкции Соединённых Штатов Америки, которые, в отличие от прошлых, ударили по экспортным доходам.

Ранее сообщалось, что акции «Газпрома» активно снижаются, теряя около 5% на Московской бирже после заявления министра финансов России Антона Силуанова о дивидендах компании.

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#эксперты
#банк россии
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Акции «Газпрома» потеряли на бирже около 5% после данных о дивидендах
04 декабря 2024, 21:16

Фото: iStock/ Max Zolotukhin

Акции «Газпрома» активно снижаются, теряя около 5% на Московской бирже после заявления министра финансов России Антона Силуанова о дивидендах компании, проинформировало агентство РИА Новости.
По состоянию на 18:39 по московскому времени акции «Газпрома» стоили 115,5 рубля, что на 4,92% ниже уровня прошлого закрытия. Перед заявлением министра акции были в минусе где-то на 2%.

4 декабря Антон Силуанов рассказал, что в бюджет Российской Федерации на 2025 год не были заложены дивиденды от компании «Газпром».

В рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет Российской Федерации будет исполнен при любом курсе рубля. Он подчеркнул, что Минфин России готов к любым изменениям вопроса с курсом рубля.

Ранее сообщалось, что после того, как австрийская OMV «арестовала» поставленное российское топливо в качестве компенсации в рамках исполнения решения арбитражного суда, «Газпром» перестал поставлять ей газ.

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#топливо
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#бюджет
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#газпром
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#министр
#компенсации
#минфин
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В Татарстане выросло на 44% число вакансий с удаленным форматом работы
04 декабря 2024, 19:11

Фото: iStock/Chagin

Число вакансий с удаленным форматом работы в Татарстане выросло за год на 44%. Об этом сообщила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова. По ее информации, в сравнении с 2022 годом количество таких предложений увеличилось и вовсе на 160%.
«В Татарстане за десять месяцев 2024 года работодатели разместили 28 тыс. вакансий с удаленным форматом работы. Это на 44% больше аналогичного периода 2023 года и на 160% относительного 10 месяцев 2022 года», – отметила она в беседе с «Татар-информ».

Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявлял, что первые три места работы чаще всего определяют всю дальнейшую карьеру человека. По его словам, искать работу после окончания вуза — слишком поздно, так как этим нужно заниматься уже во время учебы.

В России тем временем набирает популярность самозанятость, появившаяся официально почти четыре года назад. К началу 2024 года ФНС России зарегистрировала 9 млн самозанятых, которые заработали уже 2,9 трлн рублей. Кому подходит этот спецрежим, как его оформить, какие плюсы и минусы есть у самозанятости — в материале «Радио 1».

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#радио 1
#фнс
#работа
#вакансии
#рабочие места
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В Подольске запустили распределительный центр для АЗС «Нефтьмагистраль»
04 декабря 2024, 18:37

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Подольск появился новый распределительный центр. Его ввела в эксплуатацию компания «Аренда-групп», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Суммарный объём инвестиций в проект составил около 1 млрд рублей.
«В распределительном центре площадью более 26 тыс. кв. м будут хранить товары для дальнейшей реализации через сеть заправочных станций «Нефтьмагистраль». Центр строился в течение двух лет. В нём создано более 50 новых рабочих мест», – рассказали в пресс-службе.
На территории распределительного центра будут принимать, сортировать и хранить товары. Там предусмотрено несколько зон: погрузки и разгрузки, холодной экспедиции, холодильных камер, хранения непродовольственных и продовольственных товаров. В дальнейшем все они будут поставляться на заправочные станции «Нефтьмагистраль».

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Продукты, ЖКХ, бензин: экономист Ракша раскрыл, что будет с ценами в РФ в 2025 году
Экономист Ракша заявил, что цены в 2025 году продолжат расти
04 декабря 2024, 18:07

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Регулярные сообщения о росте цен на те или иные товары беспокоят россиян. Каких изменений стоит ожидать в 2025 году читайте в материале «Радио 1».
Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша заявил, что цены в 2025 году продолжат расти.

Что подорожает в 2025 году


По мнению специалиста, различные товары будут расти в цене поэтапно.

«На одни товары цены поднимутся завтра, на другие товары — в другое время. Теоретически, в первую очередь цены должны вырасти на импортные товары. Потому что курс рубля превращается в валютную цену каких-то импортных товаров», — сказал эксперт.

За счет чего могут вырасти цены в России в 2025


По словам эксперта, цены растут из-за темпа роста инфляции и девальвации рубля.

«Есть рутинный рост цен, который происходит все время, и темпы роста инфляции ускоряются на протяжении последних недель. С ним боролся Центральный Банк с помощью разных мер, которые направлены на охлаждение кредитования. К этому процессу добавилась девальвация рубля. Падение курса рубля добавит к процессу роста цен от 0,5% и 2% годовых, а дальше все будет зависеть от многочисленных факторов, которые и сами плохо поддаются прогнозированию», — объяснил экономист.

Он добавил, что цены будут продолжать расти до тех пор, пока ЦБ не сможет затормозить кредитование.

Что будет с ценами на продукты в 2025


В первую очередь, как сказал Денис Ракша, вырастут цены на импортные продукты, однако этот процесс будет растянутым.

«По каждому товару срок роста цен разный, поэтому у нас будет разнобой. Если, например, взять хлеб, то там импортных компонентов практически нет. Соответственно, цены будут расти медленнее, потому что отслеживаются государством», — сообщил эксперт.

Фото: iStock/champpixs


Подорожают ли услуги ЖКХ в 2025


Экономист подчеркнул, что услуги ЖКХ — это регулируемый сектор, в котором цены растут в рамках закона.

«Не так, как кому-то там захотелось — этим занимается ФАС. И мы заранее знаем, что 1 июля следующего года они вырастут на какой-то процент. Преждевременного роста не бывает. Они не могут по своему желанию повышать или понижать тарифы», — рассказал он.

Вырастут ли цены на бензин в 2025


Эксперт объяснил, что бензин считается нерегулируемой сферой. Однако государство внимательно следит за ценами на топливо.

«Если вы посмотрите на цены на бензин на длинном промежутке времени, то они растут параллельно инфляции. И ничто не указывает, что будет как-то по-другому», — уточнил экономист.

Фото: iStock/Roman Arbuzov


Что подешевеет в России в 2025


Все свидетельствует о том, что цены будут только расти и о дешевизне не может быть и речи, считает специалист.

«В любой экономике, не только в нашей и не только сейчас, цены растут. Изредка бывают ситуации, когда они стоят на месте или даже падают, но это аномалии. Это происходит, потому что количество денег в экономике растет быстрее, чем количество товаров и услуг. Соответственно, единственный механизм, приводящий в соответствие спрос и предложение — механизм цен в рыночной экономике», — заключил Ракша.

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Орешкин: доход от повышения ключевой ставки есть только у небольшой доли населения
04 декабря 2024, 17:42

Фото: iStock/ Sakorn Sukkasemsakorn

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что у минимального числа вкладчиков на данный момент есть наибольшая часть депозитов в РФ. Из-за этого выросший доход от повышения ключевой ставки остается лишь с небольшой долей населения, проинформировало агентство РИА Новости.
«Любые действия в экономической политике всегда носят структурный характер», — обратил внимание Максим Орешкин.

Он уточнил, что нужно смотреть на изменение структуры экономики. С одной стороны, высокая ключевая ставка — это верный способ уменьшения роста спроса и роста кредита. Есть некоторые последствия — перераспределение доходов между разными группами населения, подчеркнул замглавы администрации президента.

Максим Орешкин сослался на данные Центрального банка (ЦБ) — он и говорит о том, что подавляющая часть депозитов находится у «очень ограниченного количества вкладчиков» в банковской системе. Из-за этого увеличившийся доход от депозитов остается лишь с небольшой частью граждан.

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#ключевая ставка
#цб
#экономика
#вклады
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Путин: Запад пытался нанести стратегическое поражение экономике России
04 декабря 2024, 17:37

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Страны Запада повели себя как ненадёжные партнёры и пытались нанести России стратегическое поражение, в том числе в экономике. Об этом 4 декабря президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!».
Он отметил, что в 2022 году предприниматели, компании и даже целые отрасли столкнулись с серьёзными вызовами из-за действий элит в западных странах. По словам российского лидера, эти государства повели себя как ненадёжные партнёры, разрушив большое количество производственных и логистических цепочек.
«Мы часто слышим <…>, что этими (западными — ред.) странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе на экономическом и на технологическом направлении», — сказал глава государства.
Путин заявил, что Запад хотел значительно ослабить промышленность в РФ, сферы финансов и услуг, создать в стране непреодолимый дефицит товаров, снизить уровень жизни россиян.

По словам президента, все эти попытки потерпели поражение. Российская экономика пережила непростой период, она не только полностью восстановилась, но и претерпевает качественные структурные изменения. Глава государства предположил, что такой итог может быть самым главным достижением российской экономики за последние два-три года.

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#экономика
#отношения
#запад
#путин
#рф
#россия
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Подмосковный бизнес сэкономил при поддержке региона более 4 млрд рублей
04 декабря 2024, 16:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Экономический эффект взаимодействия Штаба по защите бизнеса с ресурсоснабжающими организациями Подмосковья оценивается в 4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области, при поддержке которого создан штаб.
«Для решения вопросов предпринимателей, связанных с техническим присоединением, на базе штаба созданы два направления. В мае прошлого года появился Штаб по техприсоединению к электросетям с ПАО «Россети МР», а в марте нынешнего – Штаб по техприсоединению к газовым сетям с АО «Мособлгаз». За это время в штабы поступило 66 и 39 вопросов соответственно. Суммарный экономический эффект по решённым задачам превысил 4 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она напомнила, что Штаб по техприсоединению к электросетям помогает бизнесу сократить сроки и снизить стоимость техприсоединения, восстановить подачу электричества. А Штаб по техприсоединению к газовым сетям решает аналогичные задачи с газовой компанией. Среди получивших поддержку компаний – ООО «ТрансПак Сервис» из Балашихи, которая занимается складской логистикой и перевозками.

При строительстве производства транспортной тары компания столкнулась с нарушением сроков подключения газа. Вопрос вынесли на заседание Штаба по технологическому присоединению с Мособлгазом. В результате удалось выявить и устранить причину нарушения сроков техприсоединения. В итоге на предприятие был подан газ в необходимом объёме. Решение вопроса позволит сэкономить заявителю около 10 млн рублей и обойтись без закупки и монтажа дополнительного оборудования.

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#мининвест мо
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Путин: ответ на инфляционный вызов — увеличение предложения товаров и услуг
04 декабря 2024, 16:33

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что главный ответ на инфляционный вызов — увеличение предложения товаров и услуг, проинформировало агентство ТАСС.
«Магистральный ответ на инфляционный вызов заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса», — обратил внимание президент Российской Федерации.

Во время выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!» Владимир Путин подчеркнул, что бизнес будет проводить модернизацию и расширять мощности своего производства. Он делает вложения в стройку, покупку оборудования и проекты развития.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного человека. Она уточнила, что российское правительство старается стабилизировать экономический рост, который мог бы базироваться на росте потенциала экономики.

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