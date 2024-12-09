Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье зарегистрировали уже около 830 тыс. самозанятых Число самозанятых в Московской области сегодня достигло без малого 830 тыс.
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева
В пресс-службе Мининвеста напомнили, что 14 декабря состоится форум «Мой Бизнес. Открывая новые горизонты». Участниками станут предприниматели и самозанятые Подмосковья, а также планирующие открыть бизнес в регионе. Участие в форуме бесплатное, однако необходима регистрация на сайте.
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«Сейчас в Подмосковье зарегистрировано 829 750 самозанятых. Рост с начала года превысил 177 тыс., то есть свыше 27%. Больше всего самозанятых зарегистрировали в апреле. Тогда количество предпринимателей в таком статусе увеличилось на 20 тыс.», – уточнила Зиновьева.
В пресс-службе Мининвеста напомнили, что 14 декабря состоится форум «Мой Бизнес. Открывая новые горизонты». Участниками станут предприниматели и самозанятые Подмосковья, а также планирующие открыть бизнес в регионе. Участие в форуме бесплатное, однако необходима регистрация на сайте.
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Лора Луганская