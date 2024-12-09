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В Подмосковье зарегистрировали уже около 830 тыс. самозанятых

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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В Подмосковье зарегистрировали уже около 830 тыс. самозанятых Число самозанятых в Московской области сегодня достигло без малого 830 тыс.
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева
«Сейчас в Подмосковье зарегистрировано 829 750 самозанятых. Рост с начала года превысил 177 тыс., то есть свыше 27%. Больше всего самозанятых зарегистрировали в апреле. Тогда количество предпринимателей в таком статусе увеличилось на 20 тыс.», – уточнила Зиновьева.


В пресс-службе Мининвеста напомнили, что 14 декабря состоится форум «Мой Бизнес. Открывая новые горизонты». Участниками станут предприниматели и самозанятые Подмосковья, а также планирующие открыть бизнес в регионе. Участие в форуме бесплатное, однако необходима регистрация на сайте.

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#мининвест мо
#самозанятые
В 70 подмосковных индустриальных парках работают порядка 1,4 тыс. резидентов
09 декабря 2024, 10:52

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В 70 индустриальных парках Московской области работают свыше 1,4 тыс. предприятий.
Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе рабочего визита в Балашиху. Вместе с главой городского округа Сергеем Юровым он посетил два индустриальных парка – Милованов и Демидов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Сейчас на территории Московской области – 70 индустриальных парков, которые на общей площади 3,5 ты. га собрали более 1,4 тыс. предприятий. Это сотни тысяч рабочих мест и рост налоговой базы. В Балашихе мы были ровно семь лет назад, когда идеи только начинали зарождаться. Сейчас в округе создано уже пять индустриальных парков, четыре из них заполнены», – сказал Брынцалов.
Первым председатель Мособлдумы посетил индустриальный парк Милованов – самый крупный в муниципалитете. Объект был создан год назад и на полную мощность ещё не заработал. Сейчас создаётся его первая очередь площадью 89 га.

Территория рассчитана на 115 резидентов. Сейчас приступили к реализации своих проектов порядка 60. Они купили землю и сейчас получают документы на стройку, либо уже в стадии строительства. Основные производства – металлообработка, швейное, красочное и текстильное.

Далее Брынцалов посмотрел, как налажена работа в индустриальном парке Демидов. Он познакомился с производством комплектующих для анатомических матрасов и металлоконструкций.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Россельхозбанке поделились, сколько россияне потратили в Италии по картам UnionPay
08 декабря 2024, 14:07

Фото: iStock/ YakobchukOlena

В октябре по картам UnionPay клиенты Россельхозбанка потратили в Италии больше 2,2 миллиарда рублей, передали РИА Новости в кредитной организации.
«Лидером по обороту средств по российским картам UnionPay Россельхозбанка в октябре стала Италия. В этой стране российские туристы совершили более 22,8 тысяч операций на сумму более 2,2 миллиарда рублей», — обратили внимание представители кредитной организации.

Подчёркивалось, что практически в 87% случаев граждане России приобретали одежду, средний чек одной покупки составлял 155 тысяч рублей.


На втором месте расположились покупки непродовольственных товаров – это канцтовары, игрушки. Их средний чек равен около 81 тысячи рублей, а доля в общем обороте 4,7%. Доля покупок товаров для дома оказалась 2,1%, а их средний чек — 100 тысяч рублей. Сервисы и услуги составили долю в 1,4%, средний чек равнялся 71 тысячи рублей.

Траты на отели и супермаркеты замыкают топ среди покупок граждан РФ по картам UnionPay – их доля была по 1%, а средние чеки 54 тысячи и 10 тысяч рублей.

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Китай может обрушить рынок нефти из-за перехода на электромобили
08 декабря 2024, 12:05

Фото: istockphoto/zhengzaishuru

Китайцы в массовом порядке пересаживаются на электромобили. По прогнозам специалистов, это может обернуться серьёзным потрясением для мирового рынка углеводородов.
На Китай приходится 41% мирового роста спроса на нефть, сообщает РИА Новости. Однако темпы электрификации транспорта беспрецедентные, что является тревожным сигналом для поставщиков нефти, в том числе и России. В 2023 году каждый третий купленный в Китае автомобиль работал на электродвигателе. Очевидно, что так много бензина потребителям вскоре не понадобится.

Спрос на топливо в КНР стал снижаться даже раньше, чем прогнозировали аналитики. За первые десять месяцев 2024 года импорт сырой нефти сократился на 3,4% в годовом выражении. Вместе с тем, существует ряд технологических проблем, которые пока препятствуют масштабному расширению рынка электротранспорта. Существуют трудности также с утилизацией батарей. Так что говорить о полном обвале нефтяного рынка пока преждевременно, считают эксперты.

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#китай
#нефть
#эксперты
#спрос
#импорт
#новости
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Минэконом РФ получило 170 млн для взносов в международные организации
08 декабря 2024, 04:51

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Министерство экономического развития России получило 170 миллионов рублей на уплату взносов в международные организации. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовых актов.
В документе указывается, что ведомство должно распределить средства для финансирования расходов на уплату взносов в бюджеты международных организаций. Выделение денег произошло за счет бюджетных средств.

Напомним, что президент России Владимир Путин в декабре утвердил бюджет страны на 2025 год. Запланированный доход равен 40,3 трлн рублей.

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Экономист рассказал о пиковых ставках по вкладам

Минфин презентовал памятку по налогу на вклады в 2025 году

Эксперт Кондратьев: банки не принимают старые доллары из-за безопасности
#бюджет
#вклады
#счёт
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Минфин презентовал памятку по налогу на вклады в 2025 году
РБК: Минфин презентовал памятку по налогу на вклады в 2025 году
08 декабря 2024, 03:52

Фото: iStock/spaxiax

Уплата налогов по вкладам теперь будет осуществляться гражданами самостоятельно. Об этом пишет РБК со ссылкой на памятку Минфина.
Также в издании отметили, что теперь россиянам не требуется подавать декларации по уплате налогов. Сведения о доходах граждан будут передаваться финансовыми учреждениями напрямую в ФНС. В случае превышения установленного необлагаемого порога будет приходить соответствующее уведомление. Налоги за прошлый год следует оплатить до 1 декабря 2025 года.

В РБК уточнили, что к декабрю ключевая ставка достигла максимального значения в 21 процент. Это означает, что доход в размере 210 тысяч рублей от вкладов не подлежит налогообложению.

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#налоги
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#ключевая ставка
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Экономист рассказал о пиковых ставках по вкладам
Экономист Акимов: пиковые ставки по вкладам стоит ждать в декабре и январе
08 декабря 2024, 03:38

Фото: iStock/blinow61

Россиянам следует ждать пиковых ставок по вкладам в конце декабря и начале января 2025 года. Об этом заявил доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов агентству «Прайм».
«Пика ставок по вкладам стоит ждать в конце декабря и январе 2025 года», — рассказал экономист изданию.

По словам Акимова, такое явление связано с ближайшим заседанием Центробанка, где скорее всего будет принято решение об увеличении ключевой ставки на 1-2 процента. В связи с этим поднимется и ставка по вкладам.

Также экономист отметил и то, что декабрь и январь являются традиционными месяцами для скидок. В этот период банки часто вводят новые акции для привлечения вкладчиков.

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#банки
#акции
#ставка
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Аркадий Ротенберг вложит ₽15 млрд в строительство отелей в Крыму
07 декабря 2024, 13:32

Фото: istockphoto/VvoeVale

В 2027 году в Ялте на месте санатория «Жемчужина» появится новый гостиничный комплекс. Известный российский бизнесмен Аркадий Ротенберг намерен вложить в проект более 15 миллиардов рублей.
О начале реализации инвестиционного проекта предприниматель рассказал РБК. По его словам, комплекс будет включать в себя два отеля. Пятизвёздочный на 180 номеров и четырёхзвёздочный на 140 номеров. На территории также появятся медицинский центр, несколько ресторанов, конференц-залы и места для проведения раутов и банкетов. Изюминкой проекта станет пешеходный мост к знаменитому замку «Ласточкино гнездо».

Называться гостиничный комплекс будет «Рахиль», в честь матери Аркадия Ротенберга. Реализацией проекта займётся принадлежащая бизнесмену компания «Визант Групп». Под её управлением находятся пять бывших санаториев на южном берегу Крыма. Местные власти продали их на аукционных торгах в 2018 году. «Жемчужина» обошлась Ротенбергу в 529 миллионов рублей.

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#предприниматель
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Эксперт Кондратьев: банки не принимают старые доллары из-за безопасности
07 декабря 2024, 11:18

Фото: iStock/ Pineapple Studio

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявил, что старые доллары отказываются принимать не с целью ущемить граждан РФ, а из соображений безопасности банков, проинформировало агентство ТАСС.
В кулуарах Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!» Никита Кондратьев обратил внимание, что такая тенденция с отказом в приеме долларов старого образца отслеживается по всему миру.

«Так же и в России — ряд банков отказывают в приеме купюр старого образца. Я думаю, так банки хотят обезопасить себя с точки зрения долгосрочных денег, которые имеются у них в распоряжении, чтобы в случае чего иметь более свежие купюры», — подчеркнул эксперт.

Банки почти перестали покупать у граждан РФ купюры долларов, которые находятся в неидеальном состоянии, сообщила газета «Известия». Клиентам могут отказать в приёме валюты из-за маленьких пятнышек, потертостей, помятостей или следов от воды. Такое случается, даже если люди до этого купили валюту в том же банке.

В кредитных организациях отмечали, что граждане РФ сами не желают приобретать подобные доллары из-за отказов в приеме старых и подпорченных купюр за рубежом.

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#доллар
#валюта
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В Индии не приняли решения по единой валюте БРИКС
Bloomberg: Индия не имеет четкого решения по созданию единой валюты БРИКС
07 декабря 2024, 05:00

Фото: iStock/Sagittarius Pro

В Индии еще не приняли решения по созданию единой валюты БРИКС с целью сокращения использования доллара. Об этом рассказал управляющий Центрального банка страны Шактиканта Дас агентству Bloomberg.
«Валюта БРИКС — это была идея, выдвинутая одним из членов, она обсуждалась, но никакого решения принято не было», — поделился Дас.

Глава индийского ЦБ отметил, что при принятии решения важно иметь в виду географическую разнородность стран. Также по словам Даса, сейчас Индия работает над повышением использования рупии в трансграничных расчетах в рамках политики премьер-министра Нарендры Моди. Было отмечено, что в этом направлении есть трудности из-за отсутствия свободной конвертируемости местной валюты.

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