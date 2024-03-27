Эксперт обвинила ЕС в рекордно высоких ценах на какао-бобы

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В рекордно высоких ценах на какао-бобы виноват не только неурожай последних в Африке, но и европейский закон о защите лесов. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эксперт «БКС Мир инвестиций», экономист Людмила Рокотянская.
По её словам, из-за этого закона трейдеры в Европе стремятся закупать бобы впрок, поскольку новые правила сильно усложняют импорт продукции из тех стран, где их вырубают.
Эксперт добавила, что уже в самое ближайшее время может произойти охлаждение котировок.
Напомним, что 26 марта цены на какао-бобы впервые в истории превысили десять тысяч долларов за тонну. С начала года их биржевая стоимость подскочила уже в 2,4 раза, следует из данных ICE Futures.
Также производители шоколада предупредили о подорожании шоколада за счет роста цен на какао. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на копию письма ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша».
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«С другой стороны, сельское хозяйство — отрасль циклическая. Высокие цены на какао-бобы будут способствовать росту инвестиций в посадки новых деревьев. А значит, в дальнейшем ценник <...> стабилизируется», — отметила Рокотянская.
Напомним, что 26 марта цены на какао-бобы впервые в истории превысили десять тысяч долларов за тонну. С начала года их биржевая стоимость подскочила уже в 2,4 раза, следует из данных ICE Futures.
Также производители шоколада предупредили о подорожании шоколада за счет роста цен на какао. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на копию письма ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша».
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Артем Путинцев