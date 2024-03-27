Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Эксперт обвинила ЕС в рекордно высоких ценах на какао-бобы

Эксперт обвинила ЕС в рекордно высоких ценах на какао-бобы

Эксперт Рокотянская: В ценах на какао-бобы виноват закон ЕС о защите лесов
27 марта 2024, 01:34
Фото: iStock/grafvision

Фото: iStock/grafvision

В рекордно высоких ценах на какао-бобы виноват не только неурожай последних в Африке, но и европейский закон о защите лесов. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эксперт «БКС Мир инвестиций», экономист Людмила Рокотянская.
По её словам, из-за этого закона трейдеры в Европе стремятся закупать бобы впрок, поскольку новые правила сильно усложняют импорт продукции из тех стран, где их вырубают.

«С другой стороны, сельское хозяйство — отрасль циклическая. Высокие цены на какао-бобы будут способствовать росту инвестиций в посадки новых деревьев. А значит, в дальнейшем ценник <...> стабилизируется», — отметила Рокотянская.


Эксперт добавила, что уже в самое ближайшее время может произойти охлаждение котировок.

Напомним, что 26 марта цены на какао-бобы впервые в истории превысили десять тысяч долларов за тонну. С начала года их биржевая стоимость подскочила уже в 2,4 раза, следует из данных ICE Futures.

Также производители шоколада предупредили о подорожании шоколада за счет роста цен на какао. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на копию письма ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша».

Читайте также:

Bloomberg: Производители шоколада начали отказываться от какао из-за роста цен

Экономист Динец назвала преувеличением резкое подорожание какао-бобов

Биржевые цены на какао побили исторический максимум
#цены
#евросоюз
#эксперты
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса
27 марта 2024, 00:50

Фото: iStock/ AmnajKhetsamtip

Президент России Владимир Путин призвал максимально сократить количество проверок российского бизнеса в стране. Об этом он заявил в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры, передает ТАСС.
При этом нужно обеспечить полную защиту прав граждан, потребителей товаров и услуг, отметил глава государства.

Другими словами: необходимо снизить административное давление, однако соблюсти интересы потребителей.

К защите прав предпринимателей, а также к остальным участникам хозяйственной жизни предъявляют высокие требования, поскольку для страны важна здоровая и эффективная экономика. Это особенно важно в нынешнее время, подчеркнул Путин.

Он также добавил, что власти и дальше будут упрощать экономические ограничения и расширять экономические свободы для роста деловой активности и создание благоприятных условий для отечественных компаний.

В планах властей — с 2025 года полностью перейти на риск-ориентированный подход, позволяющий использовать профилактические меры там, где риски отсутствуют.

Читайте также:

В РФ продлили мораторий на проведение проверок бизнеса

Ипотечный брокер Ракута: 2024 станет годом арендного бизнеса в России

Госдеп предостерег компании от ведения бизнеса в России
#экономика
#страны
#ограничения
#меры
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ступинское предприятие расширит выпуск инновационных обогревателей на земле за 1 рубль
26 марта 2024, 22:57

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Андрей Семибратов

Ступинская компания «Луч тепла» планирует расширить инновационное производство благодаря программе «Земля за 1 рубль». Предприятие выпускает инновационные тепловые панели для обогрева помещений.
«Компания получила участок площадью 2,2 га в промзоне города Ступино по программе поддержки. Участок находится рядом с основным производством. Через три года там построят производственно-складской комплекс инновационных систем отопления. В ближайшее время приступим к проектным работам», – сказал гендиректор компании «Луч тепла» Роман Овчинников.
Инновационные системы отопления разработаны российскими учеными. Основа разработки – углеродосодержащая жидкость, которую можно наносить на любую диэлектрическую поверхность, от обычной стены до гипсокартона.

В Ступине производят тепловые панели из керамогранита. На плиту с внутренней стороны наносится специальный состав. За счёт этого образуется токопроводящая поверхность, содержащая углеродные наноструктуры. Электроток, подающийся на такую поверхность, почти без потерь преобразуется в тепло. Такие плиты потребляют в четыре раза меньше энергии, чем обычные обогреватели.

Сейчас компания производит 1,5 тыс. единиц изделий в месяц, а с появлением производственно-складского комплекса намерена нарастить объёмы до 6 тыс. единиц.

Читайте также:

Новый молочный комплекс построят в Московской области

Подмосковные производители представили свою продукцию на форуме UzFood 2024

В Московской области состоялся Форум креативных индустрий
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#инновации
#ступино
#земля за 1 рубль
#бизнес
#производство
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Церазов допустил падение инфляции к концу года
26 марта 2024, 18:40

Фото: istockphoto.com/Mongkol Onnuan

Независимый экономист Константин Церазов высказал предположение, что инфляция в России к концу года может снизиться до 5%.
«При прочих равных условиях к концу этого года инфляция может замедлиться примерно до 5% благодаря высокой базе прошлого года, охлаждению потребительского спроса из-за высоких ставок и исчерпанию влияния ослабления рубля в 2023 году», — пояснил в беседе с Газета.ру Церазов.

Он добавил, что такой показатель будет зависеть в том числе от импортозамещения, курса рубля, цен на энергоресурсы, санкций, а также бюджетных импульсов.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявлял, что высокий процент по ипотеке и потребительским кредитам наносят вред всей экономики страны.

Читайте также:

The Times: Санкции против алмазов из России вызвали хаос на мировом рынке

Стоимость импорта урана из России для Евросоюза достигла максимума с 2013 года

Глава АРБ Тосунян заявил о вреде высокого процента на кредиты для экономики
#санкции
#инфляция
#россия
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новый молочный комплекс построят в Московской области
26 марта 2024, 17:57

Фото: пресс-служба главного управление государственного строительного надзора Московской области

Животноводческий молочный комплекс на 2400 голов скота построят в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управление государственного строительного надзора Московской области.
Новый комплекс появиться в городском округе ​Шаховская.

«Инвестиционный проект находится на полном сопровождении Центра содействия строительству. Благодаря поддержке персональных менеджеров и помощи в получении необходимых согласований и разрешительной документации «под ключ», застройщику будущего сельхозпредприятия — ООО «Шаховская нива» — удалось в максимально короткие сроки выйти на этап практической реализации проекта», — поделились в ведомстве.

Благодаря ​новому производству появится порядка 153 рабочих мест. В эксплуатацию предприятие сдадут в марте 2028 года.

Читайте также:

В Богородском округе построят лакокрасочный завод

В Подмосковье откроют около 150 предприятий на «Земле за 1 рубль»

Пекари из Рузы воссоздали старинный рецепт постных пряников
#подмосковье
#комплекс
#проект
#шаховская
#предприятие
#молочная продукция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные производители представили свою продукцию на форуме UzFood 2024
26 марта 2024, 17:18

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковные производители представили свою продукцию в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Выставка «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood 2024» в Узбекистане будет работать до 28 марта.

«Ежегодно международная выставка собирает ведущих производителей, поставщиков и дистрибьюторов пищевой отрасли со всего мира. Это крупная отраслевая бизнес-площадка, где помимо выставки предусмотрена насыщенная деловая программа: встречи производителей продуктов питания с закупщиками, ритейлерами и дистрибьюторами, форумы, семинары и мастер-классы для участников мероприятия», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что на выставке была представлена продукция компаний из городских округов Люберцы, Долгопрудный, Пушкино, Подольск, Богородский, Мытищи,Чехов, Одинцово и Красногорск.

Читайте также:

На кабельном заводе в Воскресенске будет создано около 150 рабочих мест

Экспорт подмосковной пищевой продукции в Армению вырос на 12%

Компания из Щёлкова стала лидером по экспорту в Подмосковье
#подмосковье
#выставка
#бизнес
#продукты
#технологии
#программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области состоялся Форум креативных индустрий
26 марта 2024, 16:31

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Форум креативных индустрий «КреативТерра» прошел в Коломне 22 марта. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Мероприятие проходило в коломенском Арт-квартале «Патефонка».

«Свыше 100 творческих предпринимателей различных направлений, эксперты, представители Мособлдумы, министерств и администрации собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы трансформации предпринимательских проектов креативной сферы в соответствии с требованиями времени, особенностями развития региона, его культурных кодов, экономической и социальной обстановки, а также в согласии с тенденциями и туристической привлекательностью территории», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что по окончанию форума все участники отметили пользу и эффективность докладов от спикеров и планирует внедрять их свою работу.

Читайте также:

Подмосковным предпринимателям расскажут о нюансах работы с самозанятыми

В Богородском округе построят лакокрасочный завод

Экспорт подмосковной пищевой продукции в Армению вырос на 12%
#эксперты
#подмосковье
#коломна
#форум
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковным предпринимателям расскажут о нюансах работы с самозанятыми
26 марта 2024, 14:56

Фото: iStock/insta_photos

Бесплатный вебинар по теме «Работа с самозанятыми: нюансы проведения расчетов» проведут для предпринимателей Московской области 3 апреля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Спикером на семинаре станет банка ВТБ Александр Бессонов. Он объяснит участникам семинара, в чём выгода работы с самозанятыми и почему не нужно платить им как физическим лицам. Кроме того, спикер уделит внимания особенностям расчётов с самозанятыми», — говорится в сообщении.
В ходе семинара спикер также даст советы, которые позволят предпринимателям снизить риски при работе с самозанятыми.

Семинар начнётся в 14:00 в среду, 3 апреля, и продлится один час. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке до начала мероприятия.

Бесплатные вебинары для подмосковных предпринимателей организует региональный центр «Мой бизнес».

Читайте также:

В Богородском округе построят лакокрасочный завод

Экспорт подмосковной пищевой продукции в Армению вырос на 12%

Компания из Щёлкова стала лидером по экспорту в Подмосковье
#мсп
#вебинар
#предприниматели
#московская область
#подмосковье
#мой бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Богородском округе построят лакокрасочный завод
26 марта 2024, 13:38

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод по производству эмалей и грунтов построят в Богородском городском округе, участок под предприятие предоставлен инвестору в рамках региональной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«На предприятии будут производить грунты и эмали под торговыми марками «Москвичка» и «Три богатыря». Инвестиции в проект составят около 135 млн рублей. На новом производстве будет создано около 20 рабочих мест для жителей округа», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что в рамках проекта будет построен производственно-складской комплекс общей площадью 4 тысячи квадратных метров. Там разместится само производство, а также склад сырья и склад готовой продукции.

Строительство планируется начать в первом квартале 2025 года, запустить производство — в середине 2026 года.

Читайте также:

Экспорт подмосковной пищевой продукции в Армению вырос на 12%

На кабельном заводе в Воскресенске будет создано около 150 рабочих мест

Компания из Щёлкова стала лидером по экспорту в Подмосковье
#экономика и инвестиции в подмосковье
#богородский городской округ
#земля за 1 рубль
#производство
#мининвест мо
#минимущества
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экспорт подмосковной пищевой продукции в Армению вырос на 12%
26 марта 2024, 11:13

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Молочную и мясную продукцию, а также кондитерские изделия, произведённые в Московской области, экспортируют в Армению, по итогам минувшего года объём экспорта этих товаров увеличился на 12% по сравнению с показателями годом ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Об общем объёме поставок рассказал глава министерства Владислав Мурашов.

«В 2023 году из Московской области в Армению экспортировали около 7 тысяч тонн мясных продуктов, более 2,5 тысячи тонн молочной продукции и около 3 тысяч тонн кондитерских изделий», — уточнил Мурашов.
Он также рассказал о главных предприятиях-экспортёрах, поставляющих продукцию для армянского рынка. Это Дмитровский молочный завод, где выпускают глазированные сырки, мороженое и сывороточные напитки, Раменский кондитерский комбинат, производящий пирожные, пироги и мини-рулеты, а также серпуховская компания «Маревен Фуд Сэнтрал», выпускающая овсяные каши и лапшу быстрого приготовления, а также напитки.

Читайте также:

На кабельном заводе в Воскресенске будет создано около 150 рабочих мест

Компания из Щёлкова стала лидером по экспорту в Подмосковье

В Подмосковье откроют около 150 предприятий на «Земле за 1 рубль»
#пища
#экспорт
#экономика
#минсельхозпрод мо
#армения
#московская область
#подмосковье
#владислав мурашов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф