Эксперт объяснил, почему в России происходит сокращение числа вакасий
Экономист Щербаков: ощутимых проблем с трудоустройством в России не наблюдается
В России уменьшается количество вакансий из-за стабилизации рынка труда и снижения острой потребности в кадрах. Об этом рассказал профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.
По оценкам рекрутинговых платформ, в августе на 18% сократилось число вакансий на российском рынке труда по сравнению с этим же месяцем прошлого года. По словам эксперта, такая картина полностью соответствует нынешним реалиям.
«Число вакансий сокращается, и вместе с тем уровень безработицы остается низким. Это говорит о том, что так или иначе рынок труда стабилизируется: с одной стороны, число предложений уменьшается, с другой, и спрос остается относительно невысоким», — пояснил Щербаков в разговоре с URA.RU.
Так, равновесие предложений и спроса являются позитивной тенденцией для любой сферы, в том числе для рынка труда. Эксперт добавил, что на сегодняшний день становится все больше вакансий для специалистов, которые могут выполнять квалифицированный и технически сложный труд. Так происходит из-за развития промышленных направлений и IT. Тем не менее Щербаков подчеркнул, что безработица в России остается низкой, а ощутимых проблем с трудоустройством не наблюдается.