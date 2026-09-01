Эксперт объяснил, почему в России происходит сокращение числа вакасий

01 сентября 2026, 00:43

Экономист Щербаков: ощутимых проблем с трудоустройством в России не наблюдается

Фото: iStock/fizkes

В России уменьшается количество вакансий из-за стабилизации рынка труда и снижения острой потребности в кадрах. Об этом рассказал профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.





По оценкам рекрутинговых платформ, в августе на 18% сократилось число вакансий на российском рынке труда по сравнению с этим же месяцем прошлого года. По словам эксперта, такая картина полностью соответствует нынешним реалиям.





«Число вакансий сокращается, и вместе с тем уровень безработицы остается низким. Это говорит о том, что так или иначе рынок труда стабилизируется: с одной стороны, число предложений уменьшается, с другой, и спрос остается относительно невысоким», — пояснил Щербаков в разговоре с URA.RU.