Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии

10 июня 2026, 09:03

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии начала лета в России

Фото: iStock/BartekSzewczyk

В начале лета самой высокооплачиваемой вакансией в России стала позиция стоматолога-ортопеда в Перми. Зарплата по ней начинается от 400 тысяч рублей, следует из данных SuperJob, пишет РИА Новости.