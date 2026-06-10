Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии
В начале лета самой высокооплачиваемой вакансией в России стала позиция стоматолога-ортопеда в Перми. Зарплата по ней начинается от 400 тысяч рублей, следует из данных SuperJob, пишет РИА Новости.
В Москве больше всего готовы платить сетевому инженеру — 350 тысяч рублей. Еще в числе лидеров вакансии для врачей. Стоматологу-ортопеду, терапевту и травматологу-ортопеду предлагают от 300 тысяч рублей. На третьем месте идет водитель-экспедитор категории Е с окладом от 280 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге врачу-косметологу предлагают от 300 тысяч рублей. Такой же доход обещают врачу ультразвуковой диагностики.
Высокие зарплаты зафиксировали и в других крупных городах. В Волгограде курьер-водитель может получать от 125 тысяч рублей. В Екатеринбурге машинисту бурильно-крановой самоходной машины предлагают 100–160 тысяч рублей. В Краснодаре менеджеру по развитию в логистике обещают 100–160 тысяч рублей.
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