Россиянам назвали новую схему кражи денег через вакансии о работе
Доцент Щербаченко: мошенники публикуют фейковые объявления о работе с пожилыми
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко сообщил, что мошенники публикуют поддельные объявления о найме персонала для работы с пожилыми людьми.
В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что аферисты используют доверие отзывчивых граждан в своих целях. По словам Щербаченко, схема выглядит так: после согласия на вакансию злоумышленник переводит диалог в мессенджер.
«Там с жертвой обсуждают якобы список покупок, после чего на телефон приходит фиктивное СМС, имитирующее сообщение от банка о зачислении крупной суммы. Это делается для создания ложного доверия», — отметил специалист.Доцент добавил, что в финале мошенник звонит и требует включить демонстрацию экрана под видом подтверждения чека. Так он перехватывает пароли и коды доступа к банковским приложениям и получает контроль над счётом. Щербаченко советует не передавать управление экраном незнакомцам, особенно при подозрительных предложениях о работе.