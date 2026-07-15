Россиянам назвали новую схему кражи денег через вакансии о работе

15 июля 2026, 12:06

Доцент Щербаченко: мошенники публикуют фейковые объявления о работе с пожилыми

Фото: Istock/PUGUN SJ

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко сообщил, что мошенники публикуют поддельные объявления о найме персонала для работы с пожилыми людьми.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что аферисты используют доверие отзывчивых граждан в своих целях. По словам Щербаченко, схема выглядит так: после согласия на вакансию злоумышленник переводит диалог в мессенджер.

«Там с жертвой обсуждают якобы список покупок, после чего на телефон приходит фиктивное СМС, имитирующее сообщение от банка о зачислении крупной суммы. Это делается для создания ложного доверия», — отметил специалист.